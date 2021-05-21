Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Путін готовий обговорювати лише стосунки України та Росії. Однак розмова не стосуватиметься війни на Донбасі.

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Путін не поступиться Зеленському

За словами Жданова, впродовж 7 років війни Путін жодного разу ще не відмовлявся від своїх принципів чи позиції. Як припустив експерт, у питанні обговорення війни російський президент також не поступиться.

Зустрічатися з Путіним без свідків, сам на сам недоцільно й це заздалегідь програш,

– наголосив експерт.

На думку експерта, оскільки Путін вже чітко окреслив питання, які він готовий обговорювати з Україною, сподіватися на обговорення війни на Донбасі Зеленському не варто.

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