Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Путін готовий обговорювати лише стосунки України та Росії. Однак розмова не стосуватиметься війни на Донбасі.
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Путін не поступиться Зеленському
За словами Жданова, впродовж 7 років війни Путін жодного разу ще не відмовлявся від своїх принципів чи позиції. Як припустив експерт, у питанні обговорення війни російський президент також не поступиться.
Зустрічатися з Путіним без свідків, сам на сам недоцільно й це заздалегідь програш,
– наголосив експерт.
На думку експерта, оскільки Путін вже чітко окреслив питання, які він готовий обговорювати з Україною, сподіватися на обговорення війни на Донбасі Зеленському не варто.
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Жданов розповів про ймовірну зустріч Зеленського з Путіним: дивіться відео
Зустріч Зеленського й Путіна: коротко
- У квітні Володимир Зеленський звернувся російською мовою до країни-агресора та Володимира Путіна через загострення на Донбасі. Тоді він запропонував очільнику Кремля зустрітися у будь-якій точці Донбасу.
- Путін відреагував на пропозицію Зеленського, заявивши, що готовий зустрітись з ним у Москві. При цьому російський президент зауважив, що війну на Донбасі він не обговорюватиме.
- Згодом Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись організацією переговорів з Путіним.
- За словами українського президента, розмови щодо зустрічі з очільником Кремля вже тривають.