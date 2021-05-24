Об этом сообщил корреспондент американского издания NBC Джефф Беннетт. Он ссылается сразу на несколько собеседников в Белом доме.
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"Женева, Швейцария, – это наиболее вероятное место проведения потенциальной встречи Байдена с Путиным. Об этом заявили 4 источника в администрации президента США", – написал он.
И добавил, что ранее Байден выразил надежду, что встретиться с главой Кремля удастся во время запланированного в июне визита в Европу.
Кроме этого, по словам журналиста NBC, эта встреча, скорее всего, будет направлена на деэскалацию между Соединенными Штатами Америки и России.
Вероятная встреча Байдена и Путина: коротко
- Еще в апреле американский президент предложил Путину встретиться на территории третьей страны. Тогда организовать ее согласились Финляндия, Австрия и Исландия.
- В мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча состоится уже в ближайшие недели. По крайней мере, на это рассчитывает Белый дом.
- Позже в российском МИД уточнили, что президенты могут пообщаться в одной из дипломатических столиц Европы. Однако подробностей не сообщали.