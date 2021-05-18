О том, когда может состояться встреча глав США и России, на брифинге в Рейкьявике 18 мая рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Вероятная дата встречи Байдена и Путина

Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели,

– отметил Блинкен.

Однако, он не уточнил, рассматривается ли Рейкьявик как место возможной встречи лидеров стран.

Отметим, 18 мая заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что встреча президентов может пройти в одной из дипломатических столиц Европы. В то же время, конкретных договоренностей о дате и в дальнейшем нет.

Предстоящая встреча Байдена и Путина: что известно