Про те, коли може відбутися зустріч глав США та Росії, на брифінгу в Рейк'явіку 18 травня розповів державний секретар США Ентоні Блінкен.

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Ймовірна дата зустрічі Байдена та Путіна

Як ви знаєте, є пропозиція про зустріч президентів Байдена і Путіна. Ми очікуємо, що це відбудеться в найближчі тижні,

– зазначив Блінкен.

Однак він не уточнив, чи розглядається Рейк'явік як місце можливої зустрічі лідерів країн.

Зазначимо, 18 травня заступник голови російського міністерства закордонних справ Сергій Рябков заявив, що зустріч президентів може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи. Водночас конкретних домовленостей про дату й надалі немає.

Майбутня зустріч Байдена та Путіна: що відомо