Білий дім поки не має деталей щодо потенційного саміту між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним. Терміни проведення також ще не узгодили.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні 26 квітня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Натомість у Кремлі заявили, що зустріч двох президентів планують провести влітку.

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Псакі запевнила, що Білий дім повідомить про деталі двостороннього саміту, коли вони будуть узгоджені.

Ми ще не добралися до цього,

– відповіла Псакі на запитання журналістів про дату та місце зустрічі президентів США й Росії.

Речниця адміністрації США також зазначила, що поки немає і підтверджень щодо будь-яких деталей або запропонованих часових рамок.

Увага! Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Джо Байден і Володимир Путін можуть провести зустріч 15 – 16 червня, одразу після саміту G7. Втім прессекретар Путіна Дмитро Пєсков це не підтвердив.

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