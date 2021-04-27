Байден и Путин пока не согласовали дату и место встречи, – Белый дом
Белый дом пока не располагает деталями относительно потенциального саммита между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Сроки проведения также еще не согласовали.
Источник:CNBC
Об этом во время брифинга в Вашингтоне 26 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Зато в Кремле заявили, что встречу двух президентов планируют провести летом.
Внимание В России пока не согласовали конкретную дату встречи Путина и Байдена
Псаки заверила, что Белый дом сообщит о деталях двустороннего саммита, когда они будут согласованы.
Мы еще не добрались до этого,
– ответила Псаки на вопрос журналистов о дате и месте встречи президентов США и России.
Представитель администрации США также отметила, что пока нет и подтверждений относительно любых деталей или предложенных временных рамок.
Встреча Путина и Байдена: что известно
- Джозеф Байден 13 апреля во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему встретиться в течение ближайшего времени на нейтральной территории.
- Организовать встречу лидеров России и США пока согласились 3 страны. В частности, это Финляндия, Австрия и Исландия.
- Стоит заметить, что Путин и Байден еще не виделись с тех пор, как американский президент возглавил государство.
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