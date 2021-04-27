Белый дом пока не располагает деталями относительно потенциального саммита между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным. Сроки проведения также еще не согласовали.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне 26 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Зато в Кремле заявили, что встречу двух президентов планируют провести летом.

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Псаки заверила, что Белый дом сообщит о деталях двустороннего саммита, когда они будут согласованы.

Мы еще не добрались до этого,

– ответила Псаки на вопрос журналистов о дате и месте встречи президентов США и России.

Представитель администрации США также отметила, что пока нет и подтверждений относительно любых деталей или предложенных временных рамок.

Внимание! Накануне в СМИ появилась информация, что Джо Байден и Владимир Путин могут провести встречу 15 – 16 июня, сразу после саммита G7. Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков это не подтвердил.

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