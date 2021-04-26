В Кремле заявили, что встречу Владимира Путина и Джозефа Байдена планируют провести летом. Однако точную дату ее проведения пока не определили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определенные предложения по встрече лидеров государств уже были озвучены. По его словам, она состоится в какой-то из летних месяцев.

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Песков отметил, что перед встречей Путина и Байдена еще стоит проанализировать много разных факторов. Как он рассказал, это необходимо для того, чтобы "выйти на окончательные договоренности".

Пока никаких договоренностей по датам нет. На самом деле, речь идет о летних месяцах,

– заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России также уточнил, что страну, в которой может состояться встреча, также еще не согласовали.

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Встреча Путина и Байдена: что известно