В России пока не согласовали конкретную дату встречи Путина и Байдена
В Кремле заявили, что встречу Владимира Путина и Джозефа Байдена планируют провести летом. Однако точную дату ее проведения пока не определили.
Источник:ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что определенные предложения по встрече лидеров государств уже были озвучены. По его словам, она состоится в какой-то из летних месяцев.
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Песков отметил, что перед встречей Путина и Байдена еще стоит проанализировать много разных факторов. Как он рассказал, это необходимо для того, чтобы "выйти на окончательные договоренности".
Пока никаких договоренностей по датам нет. На самом деле, речь идет о летних месяцах,
– заявил Песков.
Пресс-секретарь президента России также уточнил, что страну, в которой может состояться встреча, также еще не согласовали.
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Встреча Путина и Байдена: что известно
- Джозеф Байден 13 апреля во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему встретиться в течение ближайшего времени на нейтральной территории.
- Организовать встречу лидеров России и США в настоящее время согласились 3 страны. В частности, это Финляндия, Австрия и Исландия.
- Стоит заметить, что Путин и Байден еще не виделись с того времени, когда американский президент возглавил государство.
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