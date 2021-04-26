Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, встретился с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки Бартлом Горманом. Во время встречи обсуждали ряд актуальных вопросов в двусторонних отношениях.

В частности Горману вручили ноту. Она касалась изменения действующего порядка поездок по территории России американских дипломатов. Стоит прочитать Россия формирует список "недружественных стран", в нем уже есть США Россия приняла меры против дипломатов США В частности, Россия изменила порядок поездок для сотрудников посольства и консульских учреждений США. Американскую сторону проинформировали, что в ближайшее время ожидают и дальнейшие решения. Их своевременно сообщат посольству Штатов. Напомним! Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что Москва формирует список "недружественных стран". По ее словам, там точно будет США. Дипломатические скандалы с Россией: что известно В апреле стало известно, что США высылают 10 российских дипломатов в Вашингтоне из-за сотрудничества со спецслужбами.

Москва отреагировала на такой поступок. Поэтому запретила въезд 6 высокопоставленным чиновникам США.

В МИД России 23 апреля объявили, что высылают еще 5 польских дипломатов.

Российских дипломатов выслали такие страны как Чехия, Украина, Словакия, а также страны Балтии.