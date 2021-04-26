Россия изменила порядок поездок для дипломатов США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, встретился с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки Бартлом Горманом. Во время встречи обсуждали ряд актуальных вопросов в двусторонних отношениях.
Источник:МИД России
В частности Горману вручили ноту. Она касалась изменения действующего порядка поездок по территории России американских дипломатов.
Стоит прочитать Россия формирует список "недружественных стран", в нем уже есть США
Россия приняла меры против дипломатов США
В частности, Россия изменила порядок поездок для сотрудников посольства и консульских учреждений США.
Американскую сторону проинформировали, что в ближайшее время ожидают и дальнейшие решения. Их своевременно сообщат посольству Штатов.
Дипломатические скандалы с Россией: что известно
- В апреле стало известно, что США высылают 10 российских дипломатов в Вашингтоне из-за сотрудничества со спецслужбами.
- Москва отреагировала на такой поступок. Поэтому запретила въезд 6 высокопоставленным чиновникам США.
- В МИД России 23 апреля объявили, что высылают еще 5 польских дипломатов.
- Российских дипломатов выслали такие страны как Чехия, Украина, Словакия, а также страны Балтии.
Поделиться новостью