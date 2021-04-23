Литва, Латвия и Эстония 23 апреля объявили о решении выслать российских дипломатов из стран. На такой шаг балтийские государства пошли в знак солидарности с Чехией. Ранее официальная Прага обратилась к странам-членам ЕС и НАТО с просьбой о поддержке в дипломатическом скандале.
Об этом заявили Министерства иностранных дел стран. Латвия выслала одного дипломата, Литва – двух, Эстония тоже одного.
Ранее
Литва и Эстония допускают возможность выслать российских дипломатов В Латвии выявили нарушения в работе дипломата из России
23 апреля 2021 года министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства России в Латвийской республике персоной нон грата,
– говорится в сообщении МИД Латвии.
На такой шаг в Латвии пошли из-за незаконной деятельности российских спецслужб в Чехии. Также нарушения выявили и в работе диппредставителя России в Латвии.
В Литве высылают сразу двух дипломатов из России
В Литве распрощались сразу с двумя российскими дипломатами. Они осуществляли деятельность, противоречившую их дипломатическому уставу. Для того чтобы покинуть литовскую территорию, россиянам дали всего неделю.
Интересно! Литовское посольство в Москве готово помочь в работе коллегам из Чехии, ведь их представительство из-за высылки дипломатов Россией существенно уменьшилось.
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Эстония заподозрила российского представителя в шпионаже
Эстония заявила о признании персоной нон грата одного российского дипработника. Он занимался шпионажем.
Сегодня Эстония выслала российского дипломата в знак солидарности с Чехией после взрыва 2014 года во Врбетице. Такая деятельность России нарушает международное право, подрывает европейскую безопасность и стабильность и является неприемлемой,
– рассказали в МИД Эстонии.
С тремя дипломатами распрощались и в Словакии
Отметим, что накануне трех дипломатов России выслала Словакия. Перед решением словацкие власти изучили данные, которые предоставили спецслужбы.
Главное о дипломатическом скандале между Россией и Чехией
В Чехии 17 апреля приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов.
Их, чешские спецслужбы, идентифицировали как офицеров Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления России.
Офицеров заподозрили в причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда погибли 2 человека.
В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов.
Чехи требовали вернуть своих представителей в Москву, однако Россия на такой шаг не пошла.
Официальная Прага решила еще больше сократить представительство России.