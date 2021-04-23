Об этом заявили Министерства иностранных дел стран. Латвия выслала одного дипломата, Литва – двух, Эстония тоже одного.

Ранее Литва и Эстония допускают возможность выслать российских дипломатов

В Латвии выявили нарушения в работе дипломата из России

23 апреля 2021 года министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс принял решение объявить одного дипломата посольства России в Латвийской республике персоной нон грата,

– говорится в сообщении МИД Латвии.

На такой шаг в Латвии пошли из-за незаконной деятельности российских спецслужб в Чехии. Также нарушения выявили и в работе диппредставителя России в Латвии.