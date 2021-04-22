Чехия проводит переговоры со своими союзниками из Евросоюза и Североатлантического альянса по высылке российских дипломатов. НАТО уже выразило поддержку официальной Праге. А в России посоветовали чехам держать свои ультиматумы для Альянса.

О переговорах Праги с союзниками сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Он планирует провести встречи по этому вопросу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и послами стран-членов Альянса.

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Высылка – это радикальный шаг

Возможная высылка – это радикальный шаг, и я, конечно не жду, что если союзники приблизятся к этому, это будет происходить со дня на день. В конце концов, мы также очень интенсивно готовились несколько дней,

– сообщил Кулганек.

Кулганек проинформировал Североатлантический совет о деталях взрыва в Врбетице, в результате которого погибли 2 человека. Министр отметил, что виновники инцидента – сотрудники российской разведки, которых подозревают в причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери.

Интересно! Яков Кулганек стал министром иностранных дел Чехии лишь 21 апреля, ранее эту должность занимал Томаш Петршичек.

В НАТО обеспокоены действиями России

В НАТО выразили глубокую обеспокоенность дестабилизирующими действиями России, которые она проводит на территории стран Альянса. Страны-члены организации солидарны с позицией Праги.

В России резко отреагировали на ультиматумы Чехии

Отметим, что ранее МИД Чехии выразил требование России вернуть всех высланных чешских дипломатов. Иначе, пообещали в Праге, количество российских дипломатов тоже сократят.

Детали здесь Чехия поставила России ультиматум и дедлайн для возвращения своих дипломатов

В Москве поспешили огрызнуться. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "разговоры с Россией в стилистике требований являются бесперспективными". Одиозная представительница МИД России Мария Захарова "посоветовала" чехам оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.

Что известно о дипломатическом скандале между Чехией и Россией