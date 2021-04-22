Чехия ведет переговоры с НАТО и ЕС по высылке российских дипломатов: реакция Альянса и России
Чехия проводит переговоры со своими союзниками из Евросоюза и Североатлантического альянса по высылке российских дипломатов. НАТО уже выразило поддержку официальной Праге. А в России посоветовали чехам держать свои ультиматумы для Альянса.
Источник:Lidovky
О переговорах Праги с союзниками сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Он планирует провести встречи по этому вопросу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и послами стран-членов Альянса.
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Высылка – это радикальный шаг
Возможная высылка – это радикальный шаг, и я, конечно не жду, что если союзники приблизятся к этому, это будет происходить со дня на день. В конце концов, мы также очень интенсивно готовились несколько дней,
– сообщил Кулганек.
Кулганек проинформировал Североатлантический совет о деталях взрыва в Врбетице, в результате которого погибли 2 человека. Министр отметил, что виновники инцидента – сотрудники российской разведки, которых подозревают в причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери.
В НАТО обеспокоены действиями России
В НАТО выразили глубокую обеспокоенность дестабилизирующими действиями России, которые она проводит на территории стран Альянса. Страны-члены организации солидарны с позицией Праги.
В России резко отреагировали на ультиматумы Чехии
Отметим, что ранее МИД Чехии выразил требование России вернуть всех высланных чешских дипломатов. Иначе, пообещали в Праге, количество российских дипломатов тоже сократят.
Детали здесь Чехия поставила России ультиматум и дедлайн для возвращения своих дипломатов
В Москве поспешили огрызнуться. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "разговоры с Россией в стилистике требований являются бесперспективными". Одиозная представительница МИД России Мария Захарова "посоветовала" чехам оставить ультиматумы для общения внутри НАТО.
Что известно о дипломатическом скандале между Чехией и Россией
- В Чехии 17 апреля приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов.
- Чешские спецслужбы идентифицировали их как офицеров кремлевских спецслужб – Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.
- Офицеров российской разведки заподозрили в причастности к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли 2 человека.
- В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов.
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