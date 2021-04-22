Чехия поставила России ультиматум и дедлайн для возвращения своих дипломатов
Прага призвала Москву вернуть всех высланных чешских дипломатов. Иначе количество российских дипломатов в Чехии приведут в соответствие численности чешских в России.
Источник:Укринформ
Чехия требует вернуть дипломатов
Для возвращения дипломатов Прага дала Москве время до 12:00 22 апреля. Об этом чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил после встречи с послом России Александром Змеевским.
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Я проинформировал посла, что у России есть время до 12:00, чтобы позволила возвращение всех высланных дипломатов в посольство в Москве. Если наши дипломаты не смогут вернуться в Москву, я одобрю решение по снижению количества работников в посольстве России в Праге,
– заявил министр.
Он отметил, это количество должно соответствовать нынешнему состоянию ситуации в чешском посольстве в Москве.
По словам министра, с решением согласны и президент и премьер-министр.
Кулганек отметил, что, учитывая численность соответствующих посольств, выдворение 18 российских дипломатов ничем не грозит нормальному функционированию российского диппредставительства в Праге. В то же время реакция российской стороны – выслать 20 чешских представителей, в том числе заместителя посла – фактически парализовала работу посольства Чехии.
Как отреагировали в России
Представитель президента России Дмитрий Песков назвал "бесперспективными" требования чешской стороны, пишет ТАСС.
На вопрос, согласится ли Москва на требования Праги, он ответил так: "В послании президент Владимир Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований".
Детали дипломатического скандала
- Чешские правоохранители заявили, что к взрывам на складе боеприпасов возле Врбетице в 2014 году причастны российские спецслужбы. 17 апреля Прага заявила, что высылает 18 дипломатов из посольства России. Их заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами.
- В ответ 18 апреля Кремль решил выслать 20 чешских дипломатов. Москва отметила, что якобы никаких видимых причин для выдворения российских представителей нет.
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