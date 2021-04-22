Прага призвала Москву вернуть всех высланных чешских дипломатов. Иначе количество российских дипломатов в Чехии приведут в соответствие численности чешских в России.

Чехия требует вернуть дипломатов

Для возвращения дипломатов Прага дала Москве время до 12:00 22 апреля. Об этом чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек заявил после встречи с послом России Александром Змеевским.

К теме Террористическая атака России на страну НАТО, – посол Украины о взрывах в Чехии

Я проинформировал посла, что у России есть время до 12:00, чтобы позволила возвращение всех высланных дипломатов в посольство в Москве. Если наши дипломаты не смогут вернуться в Москву, я одобрю решение по снижению количества работников в посольстве России в Праге,

– заявил министр.

Он отметил, это количество должно соответствовать нынешнему состоянию ситуации в чешском посольстве в Москве.

По словам министра, с решением согласны и президент и премьер-министр.

Кулганек отметил, что, учитывая численность соответствующих посольств, выдворение 18 российских дипломатов ничем не грозит нормальному функционированию российского диппредставительства в Праге. В то же время реакция российской стороны – выслать 20 чешских представителей, в том числе заместителя посла – фактически парализовала работу посольства Чехии.

Как отреагировали в России

Представитель президента России Дмитрий Песков назвал "бесперспективными" требования чешской стороны, пишет ТАСС.

На вопрос, согласится ли Москва на требования Праги, он ответил так: "В послании президент Владимир Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований".

Детали дипломатического скандала