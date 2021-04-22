Террористическая атака России на страну НАТО, – посол Украины о взрывах в Чехии
Чехия не настроена на полный разрыв дипломатических отношений с Россией. Однако они могут некоторое время "быть на паузе" на фоне информации о причастности агентов ГРУ к взрывам в Врбетице.
Источник:"Гордон"
То, что произошло в Врбетице, фактически можно назвать террористической атакой на страну-члена НАТО. Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
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Он заверил, что украинское посольство внимательно следит за ситуацией внутри страны. Как политики, так и граждане Чехии, обеспокоены тем, что узнали.
Без преувеличения – шокирована вся страна. Многие чешские политики говорят, что взрывы были актом государственного терроризма,
– подчеркнул дипломат.
И добавил, что к ним причастны не какие-то "дикие террористы", которые никому не подчиняется, а военнослужащие, которые подчиняются руководству России.
Спецоперация в Чехии
Посол прокомментировал и задержания чехов, которых подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов. Он отметил, что оно также частично касается дипломатического кризиса.
Такого в истории Чехии еще не было, – Перебийнис
Отметим, что после того, как Чехия объявила персонами нон-грата 18 дипломатов России, Кремль ответил выдворением 20 сотрудников чешского посольства.
Комментируя скандал, Перебийнис отметил, что в истории Чехии такого еще не было. Новый глава МИД уже сообщил российскому послу о дальнейших шагах за ее непропорциональные действия.
По словам украинского посла, таким образом Россия фактически парализовала работу дипломатического ведомства. Ведь там осталось всего 5 дипломатов.
Чехия заинтересована в равноправных отношениях с Россией
В то же время, как пояснил Перебийнис, пока не говорится о разрыве дипломатических отношений между странами. По крайней мере, Чехия пока на это не настроена.
Если, конечно, Кремль не пойдет на такой ответ в связи с жесткими действиями Чехии. Руководство страны подчеркнул, что заинтересовано в отношениях с Россией,
– добавил он.
И пояснил, что говорится о равноправных отношениях, основанных на численном паритете. Это позволит избежать диспропорции в численности работников посольств.
"Ввиду отсутствия контактов и работы посольств, отношения между странами могут быть на время заморожены. Однако впоследствии они возобновятся", – отметил он.
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