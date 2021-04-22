Чехия не настроена на полный разрыв дипломатических отношений с Россией. Однако они могут некоторое время "быть на паузе" на фоне информации о причастности агентов ГРУ к взрывам в Врбетице.

То, что произошло в Врбетице, фактически можно назвать террористической атакой на страну-члена НАТО. Об этом заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

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Он заверил, что украинское посольство внимательно следит за ситуацией внутри страны. Как политики, так и граждане Чехии, обеспокоены тем, что узнали.

Без преувеличения – шокирована вся страна. Многие чешские политики говорят, что взрывы были актом государственного терроризма,

– подчеркнул дипломат.

И добавил, что к ним причастны не какие-то "дикие террористы", которые никому не подчиняется, а военнослужащие, которые подчиняются руководству России.

Справка. Чешские правоохранители заявили, что российские спецслужбы могут быть причастны к взрывам на складах боеприпасов вблизи Врбетице в 2014 году.

Спецоперация в Чехии

Посол прокомментировал и задержания чехов, которых подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов. Он отметил, что оно также частично касается дипломатического кризиса.

Говорится о задержании не менее 5 граждан в ночь на 21 апреля. По данным СМИ, ими руководили сотрудники российской разведки ГРУ из посольства в Праге.

Такого в истории Чехии еще не было, – Перебийнис

Отметим, что после того, как Чехия объявила персонами нон-грата 18 дипломатов России, Кремль ответил выдворением 20 сотрудников чешского посольства.

Комментируя скандал, Перебийнис отметил, что в истории Чехии такого еще не было. Новый глава МИД уже сообщил российскому послу о дальнейших шагах за ее непропорциональные действия.

По словам украинского посла, таким образом Россия фактически парализовала работу дипломатического ведомства. Ведь там осталось всего 5 дипломатов.

Справка. Чешские власти не исключают высылки из страны всех российских дипломатов. После этого отношения с Кремлем, вероятно, могут начать строить "с нуля".

Чехия заинтересована в равноправных отношениях с Россией

В то же время, как пояснил Перебийнис, пока не говорится о разрыве дипломатических отношений между странами. По крайней мере, Чехия пока на это не настроена.

Если, конечно, Кремль не пойдет на такой ответ в связи с жесткими действиями Чехии. Руководство страны подчеркнул, что заинтересовано в отношениях с Россией,

– добавил он.

И пояснил, что говорится о равноправных отношениях, основанных на численном паритете. Это позволит избежать диспропорции в численности работников посольств.

"Ввиду отсутствия контактов и работы посольств, отношения между странами могут быть на время заморожены. Однако впоследствии они возобновятся", – отметил он.