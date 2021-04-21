Чехия просит НАТО до конца недели скоординировать действия против России
Чехия обратилась к НАТО с просьбой провести заседание Североатлантического совета в конце этой недели. Чешская сторона хочет обсудить возможные скоординированные шаги против России.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом Чехия сообщила на заседании Североатлантического совета 20 апреля, информирует Министерство иностранных дел страны.
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Чехия объяснила причины выдворения дипломатов
В то же время чешская сторона объяснила, почему выслала 18 российских дипломатов из государства.
На заседании Североатлантического совета 20 апреля Чехия проинформировала союзников по НАТО о причинах, по которым выдворила 18 российских дипломатов, а также о реакции России,
– отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Что этому предшествовало
- В Чехии 17 апреля приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Все потому, что чешские спецслужбы идентифицировали их, как офицеров кремлевских спецслужб – Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.
- В то же время чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
- Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что причастность России ко взрывам в комплексе Врбетице можно классифицировать как государственный терроризм.
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