Чехия обратилась к НАТО с просьбой провести заседание Североатлантического совета в конце этой недели. Чешская сторона хочет обсудить возможные скоординированные шаги против России.

Об этом Чехия сообщила на заседании Североатлантического совета 20 апреля, информирует Министерство иностранных дел страны.

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Чехия объяснила причины выдворения дипломатов

В то же время чешская сторона объяснила, почему выслала 18 российских дипломатов из государства.

На заседании Североатлантического совета 20 апреля Чехия проинформировала союзников по НАТО о причинах, по которым выдворила 18 российских дипломатов, а также о реакции России,

– отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Что этому предшествовало

В Чехии 17 апреля приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Все потому, что чешские спецслужбы идентифицировали их, как офицеров кремлевских спецслужб – Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.

В то же время чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что причастность России ко взрывам в комплексе Врбетице можно классифицировать как государственный терроризм.

К теме Операцией по подрыву складов в 2014 году в Чехии руководил генерал ГРУ России, – СМИ