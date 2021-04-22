Чехія не налаштована на повний розрив дипломатичних відносин з Росією. Проте їхні відносини можуть якийсь час "бути на паузі" на тлі інформації про причетність агентів ГРУ до вибухів у Врбетіце.

Те, що відбулося у Врбетіце, фактично можна назвати терористичною атакою на країну-члена НАТО. Про це заявив посол України у Чехії Євген Перебийніс.

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Він запевнив, що українське посольство уважно стежить за ситуацією всередині країни. Як політики, так і громадяни Чехії, стурбовані тим, що дізналися.

Без перебільшення шокована вся країна. Багато чеських політиків говорять, що вибухи були актом державного тероризму,

– підкреслив дипломат.

Й додав, що до них причетні не якісь "дикі терористи", які нікому не підпорядковується, а військовослужбовці, які підкоряються керівництву Росії.

Довідка. Чеські правоохоронці заявили, що російські спецслужби можуть бути причетними до вибухів на складах боєприпасів поблизу Врбетіце у 2014 році.

Спецоперація у Чехії

Посол прокоментував й затримання чехів, яких підозрюють в участі у бойових діях на Донбасі на боці окупантів. Він зазначив, що воно також частково стосується дипломатичної кризи.

Мовиться про затримання щонайменше 5 громадян у ніч проти 21 квітня. За даними ЗМІ, ними керували співробітники російської розвідки ГРУ з посольства в Празі.

Такого в історії Чехії ще не було, – Перебийніс

Зазначимо, що після того, як Чехія оголосила персонами нон-ґрата 18 дипломатів Росії, Кремль відповів видворенням 20 співробітників чеського посольства.

Коментуючи скандал, Перебийніс наголосив, що в історії Чехії такого ще не було. Новий очільник МЗС вже повідомив російському послу про подальші кроки через її непропорційні дії.

За словами українського посла, у такий спосіб Росія фактично паралізувала роботу дипломатичного відомства. Адже там залишилося лише 5 дипломатів.

Довідка. Чеська влада не виключає висилки з країни усіх російських дипломатів. Після цього відносини з Кремлем, ймовірно, можуть почати будувати "з нуля".

Чехія зацікавлена у рівноправних відносинах з Росією

Водночас, як пояснив Перебийніс, наразі не мовиться про розрив дипломатичних відносин між країнами. Принаймні, Чехія наразі на це не налаштована.

Якщо, звичайно, Кремль не піде на таку відповідь у зв'язку з жорсткими діями Чехії. Керівництво країни підкреслило, що зацікавлене у відносинах з Росією,

– додав він.

Й пояснив, що мовиться про рівноправні відносини, які базуються на чисельному паритеті. Це дозволить уникнути диспропорції у чисельності працівників посольств.

"Зважаючи на відсутність контактів та роботи посольств, відносини між країнами можуть бути на якийсь час заморожені. Проте згодом вони відновляться", – зауважив він.