У Міністерстві закордонних справ Росії повідомили про видворення 20 чеських дипломатів. Вони мають покинути країну до кінця доби 19 квітня.

Так Росія відповіла на аналогічний крок щодо своїх дипломатів у Чехії. Там оголосили персонами нон-ґрата 18 російських дипломатів, пов'язаних з військовою розвідкою.

Зверніть увагу Після шпигунського скандалу Чехія передумала допускати росіян до будівництва АЕС

Відповідну ноту вже вручили Вітезславу Півоньці – чеському послу в Росії. Йому заявили про "рішучий протест у зв'язку з недружнім актом чеської влади".

Чому Чехія видворила російських дипломатів

18 російських дипломатів у Чехії підозрюють у шпигунстві на користь російських спецслужб. Вони мають залишити Чехію впродовж 48 годин.

За версією слідства, російські спецслужби причетні до вибуху на складах боєприпасів в Чехії у 2014 році. Тоді загинули 2 людей.

Як відреагували у Чехії та інших країнах