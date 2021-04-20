Власти Чехии допускают возможность высылки из страны всех дипломатов России. После такого решительного шага Прага готова начать выстраивать отношения с Кремлем "с нуля".

Такое заявление сделал вице-премьер Чехии и исполняющий обязанности главы МИД Ян Гамачек. Он добавил, что властям Чехии нужно посоветоваться относительно дальнейших вариантов развития событий.

Важно Чехия может ввести новые меры против России, – Гамачек о дипломатическом скандале

По его словам, чешские власти ожидали другой реакции от Москвы на высылку 18 российских дипломатов. Однако МИД России в ответ выслал 20 сотрудников посольства Чехии и сегодня говорить о продуктивном диалоге не приходится.

Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему – и на строительство отношений с самого нуля. Это значит, что мы отправим их всех (российских дипломатов, – 24 канал) домой,

– сказал Гамачек.

В то же время Гамачек заявил, что высылка заместителя чешского посла из России вызывает особое беспокойство.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Чехия должна осознавать, что Россия будет и впредь отвечать на предпринимаемые Прагой "разрушительные для отношений шаги".

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Почему вспыхнул дипломатический скандал

Чешские правоохранители заявили, что к взрывам на складе боеприпасов вблизи Врбетице причастны российские спецслужбы. Речь идет о трагедии, которая произошла в октябре 2014 года.

Среди подозреваемых – знаменитые агенты ГРУ "Боширов" и "Петров", которые ранее в британском Солсбери участвовали в отравлении Скрипалей химическим оружием "Новичок".

После обнародования результатов Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, причастных к шпионажу.

Обратите внимание! Взрывы произошли на площадках, арендованных компанией Imex Group – легальным продавцом оружия. По предварительным данным, продукция, которая там находилась, должна была быть отправлена в Болгарию, а оттуда, по разным данным, либо в Сирию, либо в Украину. Именно поэтому и заговорили о заинтересованности России во взрыве. Ведь военная помощь от Чехии могла значительно усилить ВСУ в борьбе с российской агрессией.