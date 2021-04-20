Министерство иностранных дел Чехии намерено ввести новые меры против России. Это хотят сделать для того, чтобы выразить возмущение действиями Москвы, в частности ее резкую реакцию.

Прага призвала союзников из Европейского Союза и Организации Североатлантического договора, чтобы они выслали российских дипломатов. Такие действия предложили предпринять в знак солидарности.

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Чехия возмущена действиями России

Об этом заявил первый вице-премьер и глава Министерства внутренних дел страны Ян Гамачек, который временно исполняет обязанности главы МИД.

Он сообщил о поддержке, которую Чехия получила после высылки дипломатов.

От наших союзников мы получили поддержку на высылку 18 сотрудников посольства России в Чехии. Конечно, я попросил бы ЕС о солидарности и помощи. Я дал понять, что мы также приветствуем совместную депортацию российских разведчиков,

– отметил Гамачек.

По его словам, в Чехии возмущены действиями России и воспринимают ее реакцию на высылку сотрудников чешского посольства в Москве как "очень резкую". В соответствии с этим, в правительстве будут принимать решение о дальнейших шагах в отношении России.

Конфликт Чехии и России: коротко