Чехия может ввести новые меры против России, – Гамачек о дипломатическом скандале
Министерство иностранных дел Чехии намерено ввести новые меры против России. Это хотят сделать для того, чтобы выразить возмущение действиями Москвы, в частности ее резкую реакцию.
Источник:Blesk.cz
Прага призвала союзников из Европейского Союза и Организации Североатлантического договора, чтобы они выслали российских дипломатов. Такие действия предложили предпринять в знак солидарности.
Читайте также Ничего Украине не продавал, – болгарский дилер оружия опроверг свое отношение к взрыву в Чехии
Чехия возмущена действиями России
Об этом заявил первый вице-премьер и глава Министерства внутренних дел страны Ян Гамачек, который временно исполняет обязанности главы МИД.
Он сообщил о поддержке, которую Чехия получила после высылки дипломатов.
От наших союзников мы получили поддержку на высылку 18 сотрудников посольства России в Чехии. Конечно, я попросил бы ЕС о солидарности и помощи. Я дал понять, что мы также приветствуем совместную депортацию российских разведчиков,
– отметил Гамачек.
По его словам, в Чехии возмущены действиями России и воспринимают ее реакцию на высылку сотрудников чешского посольства в Москве как "очень резкую". В соответствии с этим, в правительстве будут принимать решение о дальнейших шагах в отношении России.
Конфликт Чехии и России: коротко
- Чехия решила выслать из страны 18 российских дипломатов, которых подозревают в шпионаже в пользу российских спецслужб.
- Также их заподозрили в причастности к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году, из-за которого погибли два человека.
- Кроме этого, в стране объявили в международный розыск россиян Александра "Петрова" и Руслана "Боширова", которых подозревают в отравлении Скрипалей в Великобритании.
- После этого в МИД России заявили о выдворении 20 чешских дипломатов.
- Евросоюз поддержал обвинения Чехии в отношении России по поводу взрывов боеприпасов в Врбетице.
Поделиться новостью