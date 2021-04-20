Евросоюз поддержал обвинения Чехии в сторону России по поводу взрывов боеприпасов в Врбетици в 2014 году. Брюссель призвал Кремль прекратить подрывную деятельность.

Что заявили в Евросоюзе

ЕС глубоко обеспокоен опасным пагубным поведением России в Европе. В Союзе отметили, что она имеет повторительную негативную тенденцию.

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Евросоюз полностью поддерживает Чехию и сожалеет о реакции России выслать 20 чешских дипломатов,

– говорится в сообщении.

ЕС призвал Россию прекратить деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы, а также угрожает стабильности в Европе.

Обратите внимание! Ранее поддержку Чехии выразила Великобритания. Там заявили, что одобряют действия Праги. Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что поступки россиян не могут оставаться безнаказанными. Не остались в стороне и США. Американский Госдеп стал на сторону Праги.

Что известно о конфликте Чехии и России