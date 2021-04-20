Євросоюз підтримав звинувачення Чехії у сторону Росії з приводу вибухів боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. Брюссель закликав Кремль припинити підривну діяльність.

Що заявили у Євросоюзі

ЄС глибоко стурбований небезпечною згубною поведінкою Росії в Європі. У Союзі зазначили, що вона має повторювальну негативну тенденцію.

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Євросоюз повністю підтримує Чехію і жалкує про реакцію Росії вислати 20 чеських дипломатів,

– мовиться у повідомленні.

ЄС закликав Росію припинити діяльність, яка порушує усталені міжнародні принципи та норм, а також загрожує стабільності в Європі.

Зверніть увагу! Раніше підтримку Чехії висловила Велика Британія. Там заявили, що схвалюють дії Праги. Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що вчинки росіян не можуть залишатися безкарними. Не залишилися осторонь і США. Американський Держдеп став на сторону Праги.

Що відомо про конфлікт Чехії та Росії