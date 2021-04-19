Чемодан, вокзал, Россия: Чехия выдворила 18 российских дипломатов – фото
Чехия 19 апреля выслала обратно в Россию 18 российских дипломатов. Их подозревают в причастности к взрывам на складе боеприпасов в селе Врбетице, который прозвучал в 2014 году и унес жизни двух человек.
Источник:Novinky
Дипломаты России уже вылетели в Москву. За ними прибыл специальный правительственный борт Ил-96. Он приземлился в пражском аэропорту в 14:20
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Высылка российских дипломатов: главное
Ранее чешская контрразведка охарактеризовала группу российских дипломатов как сотрудников российских спецслужб. Российская сторона в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.
Чешское правительство также отправило за ними в понедельник специальный рейс.
Российские дипломаты возвращаются в Москву / Фото AKTU.cz
Причастность России ко взрывам во Врбетице
- Взрывы на складе боеприпасов вблизи Врбетице прозвучали в октябре 2014 года. И только после 7 лет чешские правоохранители заявили, что к трагедии причастны российские спецслужбы.
- Среди подозреваемых – знаменитые агенты ГРУ "Боширов" и "Петров", которые ранее в британском Солсбери участвовали в отравлении Скрипалей химическим оружием "Новичок".
- После обнародования результатов Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, причастных к шпионажу.
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