Чехия 19 апреля выслала обратно в Россию 18 российских дипломатов. Их подозревают в причастности к взрывам на складе боеприпасов в селе Врбетице, который прозвучал в 2014 году и унес жизни двух человек.

Дипломаты России уже вылетели в Москву. За ними прибыл специальный правительственный борт Ил-96. Он приземлился в пражском аэропорту в 14:20

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Высылка российских дипломатов: главное

Ранее чешская контрразведка охарактеризовала группу российских дипломатов как сотрудников российских спецслужб. Российская сторона в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Чешское правительство также отправило за ними в понедельник специальный рейс.

Российские дипломаты возвращаются в Москву / Фото AKTU.cz

Причастность России ко взрывам во Врбетице

Взрывы на складе боеприпасов вблизи Врбетице прозвучали в октябре 2014 года. И только после 7 лет чешские правоохранители заявили, что к трагедии причастны российские спецслужбы.

Среди подозреваемых – знаменитые агенты ГРУ "Боширов" и "Петров", которые ранее в британском Солсбери участвовали в отравлении Скрипалей химическим оружием "Новичок".

После обнародования результатов Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, причастных к шпионажу.

Обратите внимание! Взрывы произошли на площадках, арендуемых компанией Imex Group – легальным продавцом оружия. По предварительным данным, продукция, которая там находилась, должна была быть отправлена ​​в Болгарию, а оттуда, по разным данным, либо в Сирию, либо в Украину. Именно поэтому и заговорили о заинтересованности России во взрыве. Ведь военная помощь от Чехии могла значительно усилить ВСУ в борьбе с российской агрессией.