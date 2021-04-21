Национальный центр против организованной преступности Чехии в ночь на 21 апреля провел широкомасштабную операцию. Во время нее задержали по меньшей мере 5 чехов, которых подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов.

Детали спецоперации в Чехии

Задержанные были членами военизированных формирований. Известно, что в спецоперации принимали участие сотни правоохранителей.

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Злоумышленников подозревают в том, что они организовывали поездки чехов в Украину для участия в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков. Кроме того, они и сами ездили на Донбасс.

По данным издания, подозреваемыми руководили сотрудники российской разведки ГРУ из посольства в Праге. Речь идет о тех дипломатах, которых чешское правительство уже выслало.

СМИ рассказало, что полиция опасалась, что подозреваемые будут оказывать сопротивление во время ареста. Так как некоторые из них имели легальное оружие дома.

В полиции Чехии отметили, что операция не связана со взрывами в Врбетице в 2014 году.

Что известно о высылке дипломатов России из Чехии