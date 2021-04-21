В Чехии во время спецоперации задержали участников боев на Донбассе против Украины
Национальный центр против организованной преступности Чехии в ночь на 21 апреля провел широкомасштабную операцию. Во время нее задержали по меньшей мере 5 чехов, которых подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупантов.
Источник:Zpravy Aktualne
Детали спецоперации в Чехии
Задержанные были членами военизированных формирований. Известно, что в спецоперации принимали участие сотни правоохранителей.
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Злоумышленников подозревают в том, что они организовывали поездки чехов в Украину для участия в боевых действиях на стороне пророссийских боевиков. Кроме того, они и сами ездили на Донбасс.
По данным издания, подозреваемыми руководили сотрудники российской разведки ГРУ из посольства в Праге. Речь идет о тех дипломатах, которых чешское правительство уже выслало.
СМИ рассказало, что полиция опасалась, что подозреваемые будут оказывать сопротивление во время ареста. Так как некоторые из них имели легальное оружие дома.
В полиции Чехии отметили, что операция не связана со взрывами в Врбетице в 2014 году.
Что известно о высылке дипломатов России из Чехии
- 17 апреля Чехия заявила, что высылает всех 18 работников российского посольства. Их заподозрили в сотрудничестве со спецслужбами и причастности ко взрыву склада в Врбетице. Тогда в результате инцидента погибли 2 человека.
- В ответ 18 апреля Россия сообщила, что высылает 20 чешских дипломатов. Действия Чехии там назвали "недружественным актом".
- Обвинения Праги в сторону Москвы поддержали Евросоюз, Великобритания и Украина.
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