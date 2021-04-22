Чехія веде переговори з НАТО та ЄС щодо висилки російських дипломатів: реакція Альянсу і Росії
Чехія проводить переговори зі своїми союзниками з Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу щодо висилки російських дипломатів. НАТО уже висловило підтримку офіційній Празі. А у Росії порадили чехам тримати свої ультиматуми для Альянсу.
Джерело:Lidovky
Про переговори Праги з союзниками повідомив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек. Він планує провести зустрічі щодо цього питання з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та послами країн-членів Альянсу.
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Висилання – це радикальний крок
Можливе висилання – це радикальний крок, і я, звичайно не чекаю, що якщо союзники наблизяться до цього, це відбуватиметься з дня на день. Зрештою, ми також дуже інтенсивно готувались кілька днів,
– повідомив Кулганек.
Кулганек проінформував Північноатлантичну раду про деталі вибуху у Врбетіце, в результаті якого загинули 2 людей. Міністр зауважив, що винуватці інциденту – співробітники російської розвідки, яких підозрюють у причетності до отруєння Скрипалів у Солсбері.
У НАТО стурбовані діями Росії
У НАТО висловили глибоку стурбованість дестабілізуючими діями Росії, які вона проводить на території країн Альянсу. Країни-члени Організації солідарні з позицією Праги.
У Росії різко відреагували на ультиматуми Чехії
Зазначимо, що раніше МЗС Чехії висловило вимогу Росії повернути усіх висланих чеських дипломатів. Інакше, пообіцяли в Празі, кількість російських дипломатів теж скоротять.
Деталі тут Чехія поставила Росії ультиматум і дедлайн для повернення своїх дипломатів
У Москві поспішили огризнутись. Як повідомляє ТАСС, речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "розмови з Росією у стилістиці вимог є безперспективними". Одіозна представниця МЗС Росії Марія Захарова "порадила" чехам залишити ультиматуми для спілкування всередині НАТО.
Що відомо про дипломатичний скандал між Чехією та Росією
- У Чехії 17 квітня ухвалили рішення вислати з країни 18 російських дипломатів.
- Чеські спецслужби ідентифікували їх як офіцерів кремлівських спецслужб – Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління.
- Офіцерів російської розвідки запідозрили у причетності до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Тоді загинули 2 людей.
- У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів.
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