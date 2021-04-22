Чехія проводить переговори зі своїми союзниками з Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу щодо висилки російських дипломатів. НАТО уже висловило підтримку офіційній Празі. А у Росії порадили чехам тримати свої ультиматуми для Альянсу.

Про переговори Праги з союзниками повідомив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек. Він планує провести зустрічі щодо цього питання з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та послами країн-членів Альянсу.

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Висилання – це радикальний крок

Можливе висилання – це радикальний крок, і я, звичайно не чекаю, що якщо союзники наблизяться до цього, це відбуватиметься з дня на день. Зрештою, ми також дуже інтенсивно готувались кілька днів,

– повідомив Кулганек.

Кулганек проінформував Північноатлантичну раду про деталі вибуху у Врбетіце, в результаті якого загинули 2 людей. Міністр зауважив, що винуватці інциденту – співробітники російської розвідки, яких підозрюють у причетності до отруєння Скрипалів у Солсбері.

Цікаво! Яків Кулганек став міністром закордонних справ Чехії лише 21 квітня, раніше цю посаду обіймав Томаш Петршічек.

У НАТО стурбовані діями Росії

У НАТО висловили глибоку стурбованість дестабілізуючими діями Росії, які вона проводить на території країн Альянсу. Країни-члени Організації солідарні з позицією Праги.

У Росії різко відреагували на ультиматуми Чехії

Зазначимо, що раніше МЗС Чехії висловило вимогу Росії повернути усіх висланих чеських дипломатів. Інакше, пообіцяли в Празі, кількість російських дипломатів теж скоротять.

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У Москві поспішили огризнутись. Як повідомляє ТАСС, речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "розмови з Росією у стилістиці вимог є безперспективними". Одіозна представниця МЗС Росії Марія Захарова "порадила" чехам залишити ультиматуми для спілкування всередині НАТО.

Що відомо про дипломатичний скандал між Чехією та Росією