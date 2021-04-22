Литва и Эстония допускают возможность выслать российских дипломатов
В Литве и Эстонии заявили, что допускают возможность высылки российских дипломатов. Власти стран таким образом выражают солидарность с действиями чешского правительства.
Источник:Respublika
Советница президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что правительство Чехии попросило партнеров по НАТО и Евросоюзу о солидарности. По ее словам, сейчас по дипломатическим каналам ведут консультации относительно того, как именно это сделать.
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Власти Литвы поддерживают Чехию
Скайсгирите рассказала, что президент Литвы Гитанас Науседа полностью поддерживает усилия Чехии по уменьшению присутствия иностранной военной разведки на территории страны-члена НАТО.
Пресс-секретарь главы государства также добавила, что литовский президент выражает солидарность с действиями чешского правительства.
Позиция Эстонии
В то же время по данным СМИ, гендиректор политического отдела МИД Эстонии Лембит Уйбо также не исключает, что для демонстрации солидарности с Чехией могут принять решение о высылке из страны нескольких российских дипломатов.
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По его словам, возможные шаги в этом направлении сейчас обсуждают на уровне руководства ЕС и НАТО.
Что этому предшествовало
- В Чехии 17 апреля заявили, что из страны высылают 18 сотрудников российского посольства. Их назвали представителями спецслужб и заподозрили в причастности к взрыву склада в чешском поселке Врбетице в 2014 году.
- В ответ на такое решение Россия сообщила о высылке 20 чешских дипломатов. В Кремле действия Чехии назвали "недружественным актом".
- Стоит заметить, что Евросоюз поддержал обвинения Чехии в отношении российского государства.
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