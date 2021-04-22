В Литве и Эстонии заявили, что допускают возможность высылки российских дипломатов. Власти стран таким образом выражают солидарность с действиями чешского правительства.

Советница президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что правительство Чехии попросило партнеров по НАТО и Евросоюзу о солидарности. По ее словам, сейчас по дипломатическим каналам ведут консультации относительно того, как именно это сделать.

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Власти Литвы поддерживают Чехию

Скайсгирите рассказала, что президент Литвы Гитанас Науседа полностью поддерживает усилия Чехии по уменьшению присутствия иностранной военной разведки на территории страны-члена НАТО.

Пресс-секретарь главы государства также добавила, что литовский президент выражает солидарность с действиями чешского правительства.

Обратите внимание! Сенат Чехии призвал правительство расторгнуть соглашение о сотрудничестве и дружеских отношениях с Россией. В то же время там предложили сократить количество российских дипломатов.

Позиция Эстонии

В то же время по данным СМИ, гендиректор политического отдела МИД Эстонии Лембит Уйбо также не исключает, что для демонстрации солидарности с Чехией могут принять решение о высылке из страны нескольких российских дипломатов.

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По его словам, возможные шаги в этом направлении сейчас обсуждают на уровне руководства ЕС и НАТО.

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