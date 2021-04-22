Раскрывают всю агентурную сетку России в Европе, – политолог о скандале в Чехии
Между Россией и Чехией развернулся дипломатический скандал. Обострения в отношениях могли повлечь провокационные работы российских спецслужб, однако серьезных последствий, вероятно, не будет.
Источник:24 канал
Сейчас в Европе начали усиленно разоблачать российских агентов. Об этом рассказал политолог Тарас Семенюк.
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"Фактически раскрывается вся агентурная сетка России в Европе. Европейцы начинают прозревать, что Россия – это серьезно, что это провокация", – сказал Семенюк.
Политолог добавил, что провокативная работа российских спецслужб во всех странах Европейского Союза приносила свои результаты, однако европейцы начинают разоблачать сети агентов, ведь речь идет уже о национальной безопасности каждой страны.
Вероятные последствия из-за обострения отношений
В то же время Тарас Семенюк отметил, что так называемая дипломатическая борьба России с США и Европой может быть даже полезной, ведь "пока воюют дипломаты – оружие молчит".
"Это хорошо, пусть пока выясняют отношения на таком уровне, но чтобы не применяли оружие. Я думаю, что и россияне, и американцы прекрасно понимают последствия применения оружия, поэтому они и прибегают к дипломатическим войнам", – считает политолог.
Он добавил, что вскоре может возникнуть подобный скандал в другой стране, однако к серьезным последствиям или военным действиям это не приведет.
Все будет решаться в диалоге между Байденом и Путиным. Поэтому все это ведется, такая борьба, для поднятия ставок, чтобы потом двум президентам было чем торговать, то есть Россия будет выставлять свои условия, а США свои,
– сказал Тарас Семенюк.
Политолог добавил, что соответствующее повышение ставок пока идет на уровне дипломатии, однако это четкий сигнал для того, что внимательной должна быть Украина в частности.
"Мы должны быть очень осторожны, синхронизировать наши дипломатические шаги с союзниками, потому что здесь нейтралитет будет играть только против нас", – считает Тарас Семенюк.
Тарас Семенюк о дипломатическом скандале вокруг России: смотрите видео
Дипломатические скандалы вокруг России: что надо знать
- Чехия 17 апреля заявила, что высылает 18 сотрудников российского посольства, которых назвали представителями спецслужб. В то же время соответствующих работников посольства заподозрили в причастности к взрыву склада в Врбетице, где 16 октября и 3 декабря 2014 года на складах взорвались боеприпасы.
- Кремль, в ответ на решение Чехии, сообщил, что высылает 20 чешских дипломатов, в то же время Россия назвала действия Чехии "недружественным актом".
- Поддержал обвинения Чехии в отношении России и Европейский Союз.
- 15 апреля и США сообщили, что высылают из страны 10 российских дипломатов, у Джо Байдена сообщили, что в составе дипмиссии были представители российских спецслужб.
- Похожее решение приняли и в Польше, оттуда высылают 3 дипломатов России, действия которых назвали вредящими стране.
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