Между Россией и Чехией развернулся дипломатический скандал. Обострения в отношениях могли повлечь провокационные работы российских спецслужб, однако серьезных последствий, вероятно, не будет.

Сейчас в Европе начали усиленно разоблачать российских агентов. Об этом рассказал политолог Тарас Семенюк.

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"Фактически раскрывается вся агентурная сетка России в Европе. Европейцы начинают прозревать, что Россия – это серьезно, что это провокация", – сказал Семенюк.

Политолог добавил, что провокативная работа российских спецслужб во всех странах Европейского Союза приносила свои результаты, однако европейцы начинают разоблачать сети агентов, ведь речь идет уже о национальной безопасности каждой страны.

Вероятные последствия из-за обострения отношений

В то же время Тарас Семенюк отметил, что так называемая дипломатическая борьба России с США и Европой может быть даже полезной, ведь "пока воюют дипломаты – оружие молчит".

"Это хорошо, пусть пока выясняют отношения на таком уровне, но чтобы не применяли оружие. Я думаю, что и россияне, и американцы прекрасно понимают последствия применения оружия, поэтому они и прибегают к дипломатическим войнам", – считает политолог.

Он добавил, что вскоре может возникнуть подобный скандал в другой стране, однако к серьезным последствиям или военным действиям это не приведет.

Все будет решаться в диалоге между Байденом и Путиным. Поэтому все это ведется, такая борьба, для поднятия ставок, чтобы потом двум президентам было чем торговать, то есть Россия будет выставлять свои условия, а США свои,

– сказал Тарас Семенюк.

Политолог добавил, что соответствующее повышение ставок пока идет на уровне дипломатии, однако это четкий сигнал для того, что внимательной должна быть Украина в частности.

"Мы должны быть очень осторожны, синхронизировать наши дипломатические шаги с союзниками, потому что здесь нейтралитет будет играть только против нас", – считает Тарас Семенюк.

Тарас Семенюк о дипломатическом скандале вокруг России: смотрите видео

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