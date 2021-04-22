Сенат Чехии призвал правительство расторгнуть соглашение о сотрудничестве и дружеских отношениях с Россией. В то же время там предложили сократить количество российских дипломатов.

Сенат призвал оставить в стране одного дипломата из России. За соответствующую резолюцию проголосовали 67 из 72 сенаторов.

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В документе также говорится о том, что правительство должно обнародовать всю информацию о взрывах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Также он должен исключить Россию из тендера на строительство АЭС и другой критической инфраструктуры.

Обратите внимание! Чехия обратилась к НАТО с просьбой провести заседание Североатлантического совета в конце недели. Чешская сторона хочет обсудить возможные скоординированные шаги против России.

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Сенат Чехии также предложил правительству вынести инцидент со взрывами на обсуждение Совета безопасности ООН, а также попросить помощь у других стран.

Чехия и Россия высылают дипломатов: коротко