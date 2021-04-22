Сенат Чехии предлагает оставить одного российского дипломата в стране
Сенат Чехии призвал правительство расторгнуть соглашение о сотрудничестве и дружеских отношениях с Россией. В то же время там предложили сократить количество российских дипломатов.
Источник:"Чешское телевидение"
Сенат призвал оставить в стране одного дипломата из России. За соответствующую резолюцию проголосовали 67 из 72 сенаторов.
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В документе также говорится о том, что правительство должно обнародовать всю информацию о взрывах боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Также он должен исключить Россию из тендера на строительство АЭС и другой критической инфраструктуры.
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Сенат Чехии также предложил правительству вынести инцидент со взрывами на обсуждение Совета безопасности ООН, а также попросить помощь у других стран.
Чехия и Россия высылают дипломатов: коротко
- Чехия 17 апреля заявила, что высылает 18 сотрудников российского посольства. Их назвали представителями спецслужб и заподозрили в причастности к взрыву склада в чешском поселке Врбетице.
- Боеприпасы на складах в Врбетице взорвались 16 октября и 3 декабря 2014 года. При первом взрыве погибли 2 человека. Убытки достигли сотни миллионов крон.
- В ответ на решение Чехии, Россия сообщила о высылке 20 чешских дипломатов. В Кремле действия Чехии назвали "недружественным актом".
- Евросоюз поддержал обвинения Чехии в отношении России.
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