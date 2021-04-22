Сенат Чехії закликав уряд розірвати угоду про співробітництво та дружні відносини з Росією. Водночас там запропонували скоротити кількість російських дипломатів.

Сенат закликав залишити в країні одного дипломата з Росії. За відповідну резолюцію проголосували 67 з 72 сенаторів.

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У документі також мовиться про те, що уряд має оприлюднити всю інформацію про вибухи боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

Також він повинен виключити Росію з тендеру на будівництво АЕС та іншої критичної інфраструктури.

Зверніть увагу! Чехія звернулася до НАТО з проханням провести засідання Північноатлантичної ради наприкінці тижня. Чеська сторона хоче обговорити можливі скоординовані кроки проти Росії.

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Сенат Чехії також запропонував уряду винести інцидент з вибухами на обговорення Ради безпеки ООН, а також попросити допомогу в інших країн.

Чехія та Росія висилають дипломатів: коротко