Парламент Чехії засудив атаку російських ГРУшників на склад боєприпасів у Врбетіце у 2014 році. Депутати закликали уряд принципово зменшити кількість російських дипломатів у Чехії та вимагати від Росії компенсації.

Згідно з документом, який ухвалили депутати, на засіданні Північноатлантичної ради чеський уряд має попросити союзників із НАТО публічно висловити підтримку Чехії. Опісля вони вимагають вислання російських дипломатів, як це було в 2018 році після замаху на Сергія Скрипаля.

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Чехія вимагатиме компенсації

Нижня палата парламенту Чехії 20 квітня ухвалила постанову з закликом до уряду вимагати від Росії виплату компенсації за шкоду внаслідок вибухів боєприпасів у Врбетіце в 2014 році. Наразі не зазначається, про яку саме грошову компенсацію йдеться.

Довідка. Боєприпаси на складах у чеському селищі Врбетіце вибухнули 16 жовтня та 3 грудня 2014 року. Під час першого вибуху загинули 2 людей. Збитки сягнули сотні мільйонів крон. Депутати подякували всім, хто брав участь в ідентифікації членів ГРУ в Чехії та погодилися на висилку 18 дипломатів з Росії. Палата депутатів також закликала уряд принципово відкинути неприпустиме втручання Росії в суверенітет Чехії та суттєво зменшити кількість посольств.

Ми горда країна, і ми будемо захищати себе,

– прокоментував голова партії Християнсько-демократичний союз Ян Бартошек.

Міністр внутрішніх справ Ян Хамачек, відповідальний за управління Міністерством закордонних справ, оголосив, що міністерство зателефонує російському послу Олександру Змеєвському і розтлумачить протест чеської партії проти висилки 20 дипломатів з чеського посольства в Москві.

У середу буде призначений новий посол Якуб Кулханек.

Уряд також повинен працювати над створенням ініціативи в рамках НАТО, яка буде активно вирішувати питання зменшення впливу Росії в країнах-членах НАТО і ЄС та посилювати боротьбу з дезінформацією.

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