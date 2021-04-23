В МИД России объявили, что высылают еще 5 польских дипломатов. Они должны покинуть страну до середины мая. Чтобы это сообщить, на ковер вызвали польского посла в Москве.

МИД России вызвал посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского. Ему Кремль выразил решительный протест по поводу якобы необоснованной высылки из Польши 3 сотрудников российского посольства.

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Россия снова жалуется

В Кремле высказали традиционные пропагандистские лозунги, мол, Варшава сознательно реализует курс на дальнейшую деградацию и разрушение двусторонних отношений. Там вспомнили и о борьбе Польши с советскими памятниками, вероятную фальсификацию истории и "бесконечные антироссийские санкции Запада".

Москва считает, что предыдущее выдворение 3 российских дипломатов из Польши осуществили "под абсурдным предлогом выражения солидарности с США". Там убеждены, что Польша "голословно утверждает о причастности России к каким-то кибератакам на территории своей страны". Мол, Россия традиционно ни в чем не виновата, потому как ответ высылает польских дипломатов.

Когда дипломаты должны уехать из России

В Кремле объявили, что дипломаты должны покинуть территорию России до обеда 15 мая.

Исходя из принципа взаимности, Министерство объявило персонами нон грата 5 сотрудников Посольства Польши в России. Они должны покинуть территорию России до конца дня 15 мая 2021 года,

– говорится в заявлении российского МИД.

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