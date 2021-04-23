У МЗС Росії оголосили, що висилають ще 5 польських дипломатів. Вони мають покинути країну до середини травня. Щоб це повідомити, "на килим" викликали польського посла у Москві.

МЗС Росії викликало посла Польщі в Москві Кшиштофа Краєвського. Йому Кремль висловив рішучий протест з приводу нібито необґрунтованого вислання з Польщі 3 співробітників російського посольства.

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Росія знову бідкається

У Кремлі висловили традиційні пропагандистські лозунги, мовляв Варшава свідомо реалізує курс на подальшу деградацію і руйнування двосторонніх відносин. Там згадали і про боротьбу Польщі з радянськими пам'ятниками, ймовірну фальсифікацію історії та "безкінечні антиросійські санкції Заходу".

Москва вважає, що попереднє видворення 3 російських дипломатів з Польщі здійснили "під абсурдним приводом вираження солідарності зі США". Там переконані, що Польща "голослівно стверджує про причетність Росії до якихось кібератак на території своєї країни". Мовляв, Росія традиційно ні в чому не винна, тому як відповідь висилає польських дипломатів.

Коли дипломати мають виїхати з Росії

У Кремлі оголосили, що дипломати мають покинути територію Росії до обіду 15 травня.

Виходячи з принципу взаємності, Міністерство оголосило персонами нон грата 5 співробітників Посольства Польщі в Росії. Вони мають покинути територію Росії до кінця дня 15 травня 2021 року,

– мовиться в заяві російського МЗС.

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