Дипломатичні війни продовжуються: Росія висилає 5 польських дипломатів
У МЗС Росії оголосили, що висилають ще 5 польських дипломатів. Вони мають покинути країну до середини травня. Щоб це повідомити, "на килим" викликали польського посла у Москві.
Джерело:МЗС Росії
МЗС Росії викликало посла Польщі в Москві Кшиштофа Краєвського. Йому Кремль висловив рішучий протест з приводу нібито необґрунтованого вислання з Польщі 3 співробітників російського посольства.
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Росія знову бідкається
У Кремлі висловили традиційні пропагандистські лозунги, мовляв Варшава свідомо реалізує курс на подальшу деградацію і руйнування двосторонніх відносин. Там згадали і про боротьбу Польщі з радянськими пам'ятниками, ймовірну фальсифікацію історії та "безкінечні антиросійські санкції Заходу".
Москва вважає, що попереднє видворення 3 російських дипломатів з Польщі здійснили "під абсурдним приводом вираження солідарності зі США". Там переконані, що Польща "голослівно стверджує про причетність Росії до якихось кібератак на території своєї країни". Мовляв, Росія традиційно ні в чому не винна, тому як відповідь висилає польських дипломатів.
Коли дипломати мають виїхати з Росії
У Кремлі оголосили, що дипломати мають покинути територію Росії до обіду 15 травня.
Виходячи з принципу взаємності, Міністерство оголосило персонами нон грата 5 співробітників Посольства Польщі в Росії. Вони мають покинути територію Росії до кінця дня 15 травня 2021 року,
– мовиться в заяві російського МЗС.
Дипломатичний скандал між Польщею та Росією
- 15 квітня Польща вирішила вислати 3 російських дипломатів. Причиною вважають порушення дипломатичного статусу з боку російських посадовців та здійсненням діяльності, яка шкодить Польщі. До речі, це сталось після того, як США ввели санкції проти Росії та вислали 10 російських дипломатів.
- У відповідь на дії Польщі Москва вислала 5 польських дипломатів. Тоді в Росії назвали дії Польщі "підспівуванням" США.
- Коли у Польщі дізнались про нові наміри Росії, то заявили, що також "готові на кроки".
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