Росія вирішила вислати з країни 5 польських дипломатів. Все тому, що напередодні Варшава вислала 3 російських представників до Москви.

Що заявили у Росії

У російському міністерстві закордонних справ обурилися видворенням їх дипломатів. Вони назвали дії Польщі "підспівуванням" США.

Актуально Вслід за США: Польща висилає російських дипломатів

Зверніть увагу, як швидко у Варшаві "підспівали" Адміністрації США , зажадавши від'їзду з Польщі трьох російських дипломатів. Своєю чергою, з Росії будуть видворені п'ять польських дипломатів,

– заявили у МЗС.

Там додали, що тепер видаватимуть лише до 10 віз в рік для американських дипломатів. Крім того, така норма має діяти у двосторонньому форматі.

Що відомо про видворення дипломатів