Росія заборонила в'їзд 6 американським високопоставленим чиновникам
Кремль запровадив санкції щодо 6 чинних та колишніх високопоставлених чиновників зі Сполучених Штатів. Вони начебто причетні до "реалізації антиросійського курсу".
Джерело:МЗС Росії
Обмеження Москва запровадила у відповідь на введені 2 березня 2021 року санкції США проти російських офіційних осіб.
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Хто потрапив у санкційний список Росії
- Меррік Гарланд – генеральний прокурор США;
- Майкл Карвахаль – директор Федерального бюро в'язниць США;
- Алехандро Майоркас – міністр внутрішньої безпеки США;
- Сьюзен Райс – радниця президента США з питань внутрішньої політики, колишня постійна представниця при ООН і помічник з національної безпеки;
- Крістофер Рей – директор ФБР;
- Евріл Гейнс – директорка Національної розвідки США.
Крім того, в'їзд закрили експомічнику президента США з національної безпеки та постійному представнику при ООН Джону Болтону і колишньому директору ЦРУ Роберту Вулсі.
Усіх звинувачують у начебто причетності до "реалізації антиросійського курсу".
Що відомо про санкції США проти Росії
- США 2 березня запровадили санкції проти російських посадовців через отруєння та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.
- Під обмеження потрапили перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко, начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярін, директор ФСБ Олександр Бортніков та інші. Також санкції наклали на 14 організацій, причетних до виробництва хімічної зброї.
- 15 квітня Байден підписав нові санкції проти Росії. Обмеження запровадили проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Також з Вашингтона вислали 10 представників російської дипломатичної місії.
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