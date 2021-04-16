Кремль запровадив санкції щодо 6 чинних та колишніх високопоставлених чиновників зі Сполучених Штатів. Вони начебто причетні до "реалізації антиросійського курсу".

Обмеження Москва запровадила у відповідь на введені 2 березня 2021 року санкції США проти російських офіційних осіб.

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Хто потрапив у санкційний список Росії

Меррік Гарланд – генеральний прокурор США;

Майкл Карвахаль – директор Федерального бюро в'язниць США;

Алехандро Майоркас – міністр внутрішньої безпеки США;

Сьюзен Райс – радниця президента США з питань внутрішньої політики, колишня постійна представниця при ООН і помічник з національної безпеки;

Крістофер Рей – директор ФБР;

Евріл Гейнс – директорка Національної розвідки США.

Крім того, в'їзд закрили експомічнику президента США з національної безпеки та постійному представнику при ООН Джону Болтону і колишньому директору ЦРУ Роберту Вулсі.

Усіх звинувачують у начебто причетності до "реалізації антиросійського курсу".

Зверніть увагу! Раніше Послу США у Росії Джону Саллівану Кремль порекомендував поїхати на консультації у Вашингтон. Крім того, ще 10 американським дипломатам радять залишити Москву. Фактично, це означає їхнє висилання із Росії.

Що відомо про санкції США проти Росії