Москва вышлет польских дипломатов в ответ Варшаве
Россия решила выслать из страны 5 польских дипломатов. Все потому, что накануне Варшава выслала 3 российских представителей в Москву.
Источник:МИД России
Что заявили в России
В российском Министерстве иностранных дел возмутились выдворением их дипломатов. Они назвали действия Польши "подпевкой" США.
Актуально Вслед за США: Польша высылает российских дипломатов
Обратите внимание, как быстро в Варшаве "подпели" администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов,
– заявили в МИД.
Там добавили, что теперь будут выдавать лишь до 10 виз в год для американских дипломатов. Кроме того, такая норма должна действовать в двустороннем формате.
Что известно о выдворении дипломатов
- 15 апреля США ввели санкции против России. В частности Вашингтон решил выслать из Штатов 10 российских дипломатов. В Белом доме заявили, что среди них есть представители спецслужб России.
- В ответ Москва порекомендовала послу США и еще 10 дипломатам покинуть Россию. В Кремле говорят, что американцам следует поехать домой "для консультаций".
- Впоследствии Кремль запретил въезд для 6 высокопоставленных чиновников США. Их обвинили в якобы "реализации антироссийского курса".
- Вслед за американской Администрацией выслать российских дипломатов решила Польша. Решение аргументировали нарушением дипломатического статуса и осуществлением деятельности, которая вредит Варшаве.
Поделиться новостью