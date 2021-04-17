Россия решила выслать из страны 5 польских дипломатов. Все потому, что накануне Варшава выслала 3 российских представителей в Москву.

Что заявили в России

В российском Министерстве иностранных дел возмутились выдворением их дипломатов. Они назвали действия Польши "подпевкой" США.

Актуально Вслед за США: Польша высылает российских дипломатов

Обратите внимание, как быстро в Варшаве "подпели" администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов,

– заявили в МИД.

Там добавили, что теперь будут выдавать лишь до 10 виз в год для американских дипломатов. Кроме того, такая норма должна действовать в двустороннем формате.

Что известно о выдворении дипломатов