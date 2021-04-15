Офіційна Варшава ухвалила рішення вислати з країни 3 російських дипломатів. Таке рішення аргументують порушенням дипломатичного статусу з боку російських посадовців та здійсненням діяльності, яка шкодить Польщі.

Окрім того, у Польщі підтримали рішення США про запровадження санкцій щодо Росії. Польська сторона наголосила, що зі значним занепокоєнням отримала повідомлення про численні кібератаки Росії у бік Штатів.

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Наслідки таких дій негативно впливають на низку європейських країн.

Рішення, які спільно ухвалюють та погоджують союзники, є найкращою відповіддю на ворожі дії, до яких вдається Росія,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! США 15 квітня ввели нові санкції проти Росії. Окрім того, Штати висилають з країни 10 російських дипломатів.

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