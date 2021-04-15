Вслід за США: Польща висилає російських дипломатів
Офіційна Варшава ухвалила рішення вислати з країни 3 російських дипломатів. Таке рішення аргументують порушенням дипломатичного статусу з боку російських посадовців та здійсненням діяльності, яка шкодить Польщі.
Джерело:Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
Окрім того, у Польщі підтримали рішення США про запровадження санкцій щодо Росії. Польська сторона наголосила, що зі значним занепокоєнням отримала повідомлення про численні кібератаки Росії у бік Штатів.
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Наслідки таких дій негативно впливають на низку європейських країн.
Рішення, які спільно ухвалюють та погоджують союзники, є найкращою відповіддю на ворожі дії, до яких вдається Росія,
– мовиться у повідомленні.
Позиція Польщі щодо загострення на Донбасі
- Польща висловила солідарність Україні через загострення ситуації на Донбасі.
- У польському МЗС наголосили на необхідності посилити санкцій проти Росії у разі погіршення ситуації на Сході України.
- Заступник голови МЗС Павло Яблонський зауважив, що "дуже важливо протистояти агресивним діям Росії". Посадовець заявив, що м'який підхід є неефективним для країни, яка повсякчас порушує міжнародне право.
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