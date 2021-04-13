Міністерство закордонних справ Польщі виступає за посилення санкцій проти Росії у разі погіршення ситуації на Донбасі. У Варшаві заявили, що дії Кремля можуть мати наступальний характер.

Реакція Польщі на дії Росії

Захід має бути послідовним у протидії агресивним крокам Росії в Україні і біля її кордонів. Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський.

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Те, що зараз відбувається на Сході України, "створює враження підготовки Росією до якихось дій, або перебування в готовності до якихось дій, які можуть мати наступальний характер".

Ми сподіваємося, якщо Росія не відмовиться від цього (агресивних дій – 24 канал), то ми, як Захід, будемо послідовні, адже дуже важливо протистояти агресивним діям Росії,

– заявив Яблонський.

За його словами, не можна допустити "м'якого підходу" до країни, яка не змінює своєї позиції і не перестає порушувати міжнародне право.

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Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу