Потрібно посилювати санкції, – у Польщі відреагували на російську ескалацію
Міністерство закордонних справ Польщі виступає за посилення санкцій проти Росії у разі погіршення ситуації на Донбасі. У Варшаві заявили, що дії Кремля можуть мати наступальний характер.
Джерело:TVrepublika.pl
Реакція Польщі на дії Росії
Захід має бути послідовним у протидії агресивним крокам Росії в Україні і біля її кордонів. Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Павло Яблонський.
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Те, що зараз відбувається на Сході України, "створює враження підготовки Росією до якихось дій, або перебування в готовності до якихось дій, які можуть мати наступальний характер".
Ми сподіваємося, якщо Росія не відмовиться від цього (агресивних дій – 24 канал), то ми, як Захід, будемо послідовні, адже дуже важливо протистояти агресивним діям Росії,
– заявив Яблонський.
За його словами, не можна допустити "м'якого підходу" до країни, яка не змінює своєї позиції і не перестає порушувати міжнародне право.
Головне про ситуацію на Донбасі
- Росія активно стягує свої війська до кордону з Україною. За даними розвідки, вона може спробувати просунутися вглиб нашої держави.
- За словами речниці президента Юлії Мендель, уздовж східного кордону зафіксували 40 тисяч російських військових, стільки ж – у тимчасово окупованому Криму.
- Крім того, у мережі поширили відео з колонами російської військової техніки у Криму.
- Американський президент Джо Байден запевнив, що не залишить Україну на одинці в разі загострення.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до наступу Москви.
- За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеба, для протидії Росії Україні потрібні надійні друзі.
Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу
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