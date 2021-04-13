Нужно усиливать санкции, – в Польше отреагировали на российскую эскалацию
Министерство иностранных дел Польши выступает за ужесточение санкций против России в случае ухудшения ситуации на Донбассе. В Варшаве заявили, что действия Кремля могут иметь наступательный характер.
Источник:TVrepublika.pl
Реакция Польши на действия России
Запад должен быть последовательным в противодействии агрессивным шагам России в Украине и возле ее границ. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.
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То, что сейчас происходит на Востоке Украины, "создает впечатление подготовки Россией каких-то действий, или пребывание в готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер".
Мы надеемся, если Россия не откажется от них (агрессивных действий – 24 канал), то мы, как Запад, будем последовательны, ведь очень важно противостоять агрессивным действиям России,
– заявил Яблонский.
По его словам, нельзя допустить "мягкого подхода" к стране, которая не меняет своей позиции и не перестает нарушать международное право.
Главное о ситуации на Донбассе
- Россия активно стягивает свои войска к границе с Украиной. По данным разведки, она может попытаться продвинуться вглубь нашего государства.
- По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, вдоль восточной границы зафиксировали 40 тысяч российских военных.
- Столько же – во временно оккупированном Крыму.
- Кроме того, в сети распространили видео с колоннами российской военной техники в Крыму.
- Американский президент Джо Байден заверил, что не оставит Украину наедине в случае обострения.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к наступлению Москвы.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулеба, для противодействия России Украине нужны надежные друзья.
Расположение российских войск возле границы Украины / Инфографика 24 канала
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