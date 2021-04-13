Министерство иностранных дел Польши выступает за ужесточение санкций против России в случае ухудшения ситуации на Донбассе. В Варшаве заявили, что действия Кремля могут иметь наступательный характер.

Реакция Польши на действия России

Запад должен быть последовательным в противодействии агрессивным шагам России в Украине и возле ее границ. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.

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То, что сейчас происходит на Востоке Украины, "создает впечатление подготовки Россией каких-то действий, или пребывание в готовности к каким-то действиям, которые могут иметь наступательный характер".

Мы надеемся, если Россия не откажется от них (агрессивных действий – 24 канал), то мы, как Запад, будем последовательны, ведь очень важно противостоять агрессивным действиям России,

– заявил Яблонский.

По его словам, нельзя допустить "мягкого подхода" к стране, которая не меняет своей позиции и не перестает нарушать международное право.

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Расположение российских войск возле границы Украины / Инфографика 24 канала