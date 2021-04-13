Дмитрий Кулеба заявил, что Россия вышла на новый уровень информационной войны. Теперь угрозы звучат не только от пропагандистов, но и от официальных лиц. Министр также пояснил, что нужно, чтобы победить российскую агрессию.

Министр иностранных дел отреагировал на реакцию Москвы относительно того, что Украина хочет получить План действий по вступлению в НАТО. В Кремле говорили, что это, мол, приведет к "развалу" Украины.

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По словам Кулебы, это новый элемент в информационной работе России: "Он не остается незамеченным. Это свидетельствует о серьезности намерений России".

Само существование Украины как независимого европейского государства является провокацией для России,

– заявил министр.

"Беспокойства" может быть мало

Кулеба отметил, что Франция и Германия выражают обеспокоенность ситуацией на границе. Однако может наступить фаза, когда этого будет недостаточно. Поэтому, по словам чиновника, уже надо говорить о том, какой может быть практическая помощь Украине в случае масштабного военного обострения.

Он также добавил, что отправился в Брюссель, чтобы поблагодарить партнеров по НАТО за их вербальные сигналы, а также призвать к обсуждению конкретных вещей.

Что нужно Украине для победы

Глава МИД подчеркнул, что в Украины есть ключевая поддержка важнейших партнеров для противостояния с Россией. Он пояснил, что вступление в НАТО и противодействие России – это разное.

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Для вступления в НАТО требуется единодушная поддержка государств-союзников. Для того, чтобы победить в борьбе с российской агрессией достаточно иметь надежных и проверенных друзей,

– сказал чиновник.

Коротко об обострении на Донбассе

Россия стягивает свои войска к границе Украины. По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, вдоль восточной границы зафиксировали 40 тысяч российских военных, столько же – во временно оккупированном Крыму.

В Кремле традиционно обвиняют Киев в якобы "нарушении режима тишины". Свои войска Москва якобы стянула для боевых учений.

Президент США Джо Байден заявил, что в случае российского наступления поддержит Украину.



Расположение российских войск у границы Украины / Инфографика 24 канала