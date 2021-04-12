Удобной даты для войны, когда она уже происходит, нет. С военной точки зрения, для российской армии было бы гораздо удобнее проводить боевые действия зимой из-за превосходства в средствах разведки и тепловизионных прицелах.

Такое мнение в эфире высказал главный редактор сайта "Цезор.нет" Юрий Бутусов. Также в эфире программы "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским общался политолог, доктор исторических наук Андрей Зубов.

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Юрий Бутусов: украинским властям не хватает прежде всего четкого плана действий. Россия сейчас так быстро перебрасывает войска, ведь с 2015 года там провели настоящую военную реформу. Она направлена на повышение боеспособности войск.

В России создали значительное количество общевойсковых подразделений, которые подготовлены именно для ведения маневренных локальных боевых действий.

О проигрыше России в войне

Попытка силовым путем изменить политический курс Киева наоборот сплотила Украину в антироссийском сопротивлении и ослабила влияние России. В 2014 году благодаря "проекту" Виктора Януковича Россия восстановила свои силы и эффективно влияла на Украину через экономические рычаги.

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Рационально Россия проиграла войну, когда в 2014 году не сумела поставить Украину на колени. Уже надо было бы давно искать мирные выходы из этой ситуации, но мы видим наоборот.

О вероятной атаке Кремля

Андрей Зубов: новое наступление России возможно, если мировое сообщество даст понять, что готово помогать лишь на словах. Однако Запад уже четко демонстрирует свою поддержку Украине.

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Последние переговоры с Эрдоганом, разговор с Байденом это продемонстрировали. Это показывает, что мир готов встретить московскую агрессию. Это будет охлаждать голову Москве.

Это все серьезные вещи. Тот, кто владеет небом, владеет полем боя. И это может остановить Путина. Он может понять, что потери будут ужасными, а результат – очень плачевным.



Российские войска у границ Украины / Инфографика 24 канала

После войны Азербайджана и Армении стало понятно, что тот, кто владеет небом – владеет всем. Это может остановить Путина. Он поймет, что потери будут ужасны, а результат – плох. Это остановит его

Он ограничен, далеко не все может сделать. Я думаю, что Путин сейчас сам себя загнал в угол

Это абсолютно ненужная кампания против Украины. Она показала то, что он не ожидал – единодушие мира против вероятной агрессии России. Как он из этого выскочит – я не знаю. Мне все меньше кажется правдоподобным то, что он нажмет на спусковой крючок

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