Зручної дати для війни, коли вона вже відбувається, немає. З воєнної точки зору, для російської армії було б набагато зручніше проводити бойові дії взимку через перевагу в засобах розвідки та тепловізійних прицілах.

Таку думку в ефірі висловив головний редактор сайту "Цезор.нет" Юрій Бутусов. Також в ефірі програми "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським спілкувався політолог, доктором історичних наук Андрій Зубов.

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Юрій Бутусов: Українській владі не вистачає передусім чіткого плану дій. Росія зараз так швидко перекидає війська, адже з 2015 року там провели справжню воєнну реформу. Вона спрямована на підвищення боєздатності військ.

В Росії створили значну кількість загальновійськових підрозділів, які підготовлені саме для ведення маневрених локальних бойових дій.

Про програш Росії у війні

Спроба силовим шляхом змінити політичний курс Києва навпаки згуртувала Україну в антиросійському спротиві й послабила вплив Росії. У 2014 році завдяки "проєкту" Віктора Януковича Росія відновила свої сили та ефективно впливала на Україну через економічні важелі.

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Раціонально Росія програла війну, коли у 2014 році не зуміла поставити Україну на коліна. Вже треба було б давно шукати мирні виходи з цієї ситуації, але ми бачимо навпаки.

Про ймовірну атаку Кремля

Андрій Зубов: Новий наступ Росії можливий, якщо світова спільнота дасть зрозуміти, що готова допомагати лише на словах. Однак Захід вже чітко демонструє свою підтримку Україні.

До теми Світ готовий зустріти московську агресію, – російський історик про імовірну атаку на Україну

Останні переговори Зеленського з Ердоганом, розмова з Байденом це продемонстрували. Це показує, що світ готовий зустріти московську агресію. Це буде охолоджувати голову Москві.

Це все серйозні речі. Той, хто володіє небом – володіє полем бою. І це може зупинити Путіна. Він може зрозуміти, що втрати будуть жахливими, а результат – дуже плачевним.



Російські війська біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу

Після війни Азербайджану та Вірменії стало зрозуміло, що той, хто володіє небом – володіє всім. Це може зупинити Путіна. Він зрозуміє, що втрати будуть жахливі, а результат – поганий. Це зупинить його

Він обмежений, далеко не все може зробити. Я думаю, що Путін зараз сам себе загнав в кут

Це абсолютно непотрібна кампанія проти України. Вона показала те, що він не очікував – одностайність світу проти ймовірної агресії Росії. Як він з цього вискочить – я не знаю. Мені все менше здається правдоподібним те, що він нажме на спусковий гачок

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