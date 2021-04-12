Світ готовий зустріти московську агресію, – російський історик про імовірну атаку на Україну
Новий наступ Росії можливий, якщо світова спільнота дасть зрозуміти, що готова допомагати лише на словах. Однак Захід вже чітко демонструє свою підтримку Україні.
Джерело:24 канал
І така позиція інших країн має не допустити чергове вторгнення Кремля в нашу країну. Про це у програмі "Між іншим" на 24 каналі розповів російський історик Андрій Зубов.
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За його словами, наразі все більше світових лідерів підтримують Україну на тлі загострення ситуації біля кордонів.
Останні переговори Зеленського з Ердоганом, розмова з Байденом це продемонстрували. Це показує, що світ готовий зустріти московську агресію. Це буде охолоджувати голову Москві,
– відзначив доктор історичних наук.
І додав, у Кремлі не хочуть боротися зі всім світом. А серйозна війна означатиме крах путінського режиму в самій Росії.
Андрій Зубов переконаний, що Сполучні Штати контролюватимуть з космосу пересування російських військ. Фактично розвідувальна логістика в Україні буде здійснюватись за підтримки США.
"Це все серйозні речі. Той, хто володіє небом, володіє полем бою. І це може зупинити Путіна. Він може зрозуміти, що втрати будуть жахливими, а результат – дуже плачевним", – прокоментував російський історик.
Росія хоче залякати Україну, яка поводиться набагато самостійніше, – Зубов
Андрій Зубов розповів, що в Росії говорять, ніби підготовка до операції (вторгнення в Україну – 24 канал) проходить дуже відкрито, а Путін любить робити все таємно. Тому, найімовірніше, це просто брязкання зброєю.
Але він зауважив, що це не так. Є кілька факторів, чому Росія звозить зброю до кордонів України:
- залякати Україну, яка почала поводитись набагато самостійніше – закрила телевізійні проросійські канали; обмежила політичні можливості Медведчука. Тобто, Україну поставити на місце;
- перевірити, чи готовий Захід серйозно захищати Україну;
- подивитися, що буде відбуватися всередині України – чи станеться розкол суспільства.
"При цьому в Росії запевняють, що саме українці готуються нападати на Донбас. Але всі у світі розуміють, що це – маячня", – підсумував історик.
Росія звозить техніку до кордонів з Україною: головне:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у березні 2021 року заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив активну перевірку бойової готовності своїх збройних сил.
- Крім цього, очевидці публікували відео, де Росія направляє свої війська до тимчасово окупованого Криму.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до російського наступу. Він наголосив, що ескалація може початися у будь-який день.
Росія розташувала війська біля кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу
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