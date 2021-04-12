Новий наступ Росії можливий, якщо світова спільнота дасть зрозуміти, що готова допомагати лише на словах. Однак Захід вже чітко демонструє свою підтримку Україні.

І така позиція інших країн має не допустити чергове вторгнення Кремля в нашу країну. Про це у програмі "Між іншим" на 24 каналі розповів російський історик Андрій Зубов.

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За його словами, наразі все більше світових лідерів підтримують Україну на тлі загострення ситуації біля кордонів.

Останні переговори Зеленського з Ердоганом, розмова з Байденом це продемонстрували. Це показує, що світ готовий зустріти московську агресію. Це буде охолоджувати голову Москві,

– відзначив доктор історичних наук.

І додав, у Кремлі не хочуть боротися зі всім світом. А серйозна війна означатиме крах путінського режиму в самій Росії.

Андрій Зубов переконаний, що Сполучні Штати контролюватимуть з космосу пересування російських військ. Фактично розвідувальна логістика в Україні буде здійснюватись за підтримки США.

"Це все серйозні речі. Той, хто володіє небом, володіє полем бою. І це може зупинити Путіна. Він може зрозуміти, що втрати будуть жахливими, а результат – дуже плачевним", – прокоментував російський історик.

Росія хоче залякати Україну, яка поводиться набагато самостійніше, – Зубов

Андрій Зубов розповів, що в Росії говорять, ніби підготовка до операції (вторгнення в Україну – 24 канал) проходить дуже відкрито, а Путін любить робити все таємно. Тому, найімовірніше, це просто брязкання зброєю.

Але він зауважив, що це не так. Є кілька факторів, чому Росія звозить зброю до кордонів України:

залякати Україну, яка почала поводитись набагато самостійніше – закрила телевізійні проросійські канали; обмежила політичні можливості Медведчука. Тобто, Україну поставити на місце;

– закрила телевізійні проросійські канали; обмежила політичні можливості Медведчука. Тобто, Україну поставити на місце; перевірити, чи готовий Захід серйозно захищати Україну;

подивитися, що буде відбуватися всередині України – чи станеться розкол суспільства.

"При цьому в Росії запевняють, що саме українці готуються нападати на Донбас. Але всі у світі розуміють, що це – маячня", – підсумував історик.

Росія звозить техніку до кордонів з Україною: головне:



Росія розташувала війська біля кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу