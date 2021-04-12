Новое наступление России возможно, если мировое сообщество даст понять, что готово помогать лишь на словах. Однако Запад уже четко демонстрирует свою поддержку Украине.

И такая позиция других стран должна не допустить очередное вторжение Кремля в нашу страну. Об этом в программе "между прочим" на 24 канале рассказал российский историк Андрей Зубов.

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По его словам, сейчас все больше мировых лидеров поддерживают Украину на фоне обострения ситуации у границ.

Последние переговоры с Эрдоганом, разговор с Байденом это продемонстрировали. Это показывает, что мир готов встретить московскую агрессию. Это будет охлаждать голову Москве,

– отметил доктор исторических наук.

И добавил, в Кремле не хотят бороться со всем миром. А серьезная война будет означать крах путинского режима в самой России.

Андрей Зубов убежден, что соединительные Штаты будут контролировать из космоса передвижения российских войск.

"Это все серьезные вещи. Тот, кто владеет небом, владеет полем боя. И это может остановить Путина. Он может понять, что потери будут ужасными, а результат – очень плачевным", – прокомментировал российский историк.

Россия хочет запугать Украину, которая ведет себя гораздо самостоятельнее – Зубов

Андрей Зубов рассказал, что в России говорят, будто подготовка к операции (вторжение в Украину – 24 канал) проходит очень открыто, а Путин любит делать все тайно. Поэтому, вероятнее всего, это просто бряцание оружием.

Но он заметил, что это не так. Есть несколько факторов, почему Россия свозит оружие к границам Украины:

запугать Украину, которая начала вести себя гораздо самостоятельнее – закрыли телевизионные пророссийские каналы; ограничила политические возможности Медведчука. То есть, Украину поставить на место;

проверить, готов ли Запад серьезно защищать Украину;

посмотреть, что будет происходить внутри Украины – произойдет ли раскол общества.

"При этом в России уверяют, что именно украинцы готовятся нападать на Донбасс. Но все в мире понимают, что это – бред", – подытожил историк.

Россия свозит технику к границам с Украиной: главное:



Россия расположила войска у границ с Украиной / Инфографика 24 канала