Мир готов встретить московскую агрессию – российский историк о возможной атаке на Украину
Новое наступление России возможно, если мировое сообщество даст понять, что готово помогать лишь на словах. Однако Запад уже четко демонстрирует свою поддержку Украине.
Источник:24 канал
И такая позиция других стран должна не допустить очередное вторжение Кремля в нашу страну. Об этом в программе "между прочим" на 24 канале рассказал российский историк Андрей Зубов.
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По его словам, сейчас все больше мировых лидеров поддерживают Украину на фоне обострения ситуации у границ.
Последние переговоры с Эрдоганом, разговор с Байденом это продемонстрировали. Это показывает, что мир готов встретить московскую агрессию. Это будет охлаждать голову Москве,
– отметил доктор исторических наук.
И добавил, в Кремле не хотят бороться со всем миром. А серьезная война будет означать крах путинского режима в самой России.
Андрей Зубов убежден, что соединительные Штаты будут контролировать из космоса передвижения российских войск.
"Это все серьезные вещи. Тот, кто владеет небом, владеет полем боя. И это может остановить Путина. Он может понять, что потери будут ужасными, а результат – очень плачевным", – прокомментировал российский историк.
Россия хочет запугать Украину, которая ведет себя гораздо самостоятельнее – Зубов
Андрей Зубов рассказал, что в России говорят, будто подготовка к операции (вторжение в Украину – 24 канал) проходит очень открыто, а Путин любит делать все тайно. Поэтому, вероятнее всего, это просто бряцание оружием.
Но он заметил, что это не так. Есть несколько факторов, почему Россия свозит оружие к границам Украины:
- запугать Украину, которая начала вести себя гораздо самостоятельнее – закрыли телевизионные пророссийские каналы; ограничила политические возможности Медведчука. То есть, Украину поставить на место;
- проверить, готов ли Запад серьезно защищать Украину;
- посмотреть, что будет происходить внутри Украины – произойдет ли раскол общества.
"При этом в России уверяют, что именно украинцы готовятся нападать на Донбасс. Но все в мире понимают, что это – бред", – подытожил историк.
Россия свозит технику к границам с Украиной: главное:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в марте 2021 года заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной.
- Министр обороны России Сергей Шойгу объявил активную проверку боевой готовности своих вооруженных сил.
- Кроме этого, очевидцы публиковали видео, где Россия направляет свои войска во временно оккупированный Крым.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому наступлению. Он подчеркнул, что эскалация может начаться в любой день.
Россия расположила войска у границ с Украиной / Инфографика 24 канала
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