О высказываниях (угрозах) Дмитрия Козака в адрес Украины, которые многих если не испугали, то сильно напрягли. Что нужно иметь в виду?

Обострение на востоке: почему это не месть за Медведчука?

Даже в России, другие официальные лица (даже Патрушев) высказываются в этом контексте более сдержанно. О чем это говорит? О том, что Дмитрий Козак прикрывает свою задницу (извините за непарламентский сленг, но в данном случае он уместен). Полный провал в переговорном процессе по Донбассу – это его зона ответственности.

Читайте также Блокировка каналов Медведчука дает результаты: что ждет партию Кремля в Украине

Они же в Кремле думали, что обыграют этого "слабака" Зеленского в два счета. Не получилось. Президент Зеленский неожиданно оказался неуступчивым и более крепким орешком, чем предполагали в Кремле. После этого и началась истерика в Кремле и военный напряг на Донбассе. Поэтому дело не только в обидах Путина за Медведчука (этот фактор хотя и присутствует, но его сильно преувеличивают), но еще и в эмоциях, и в интересах Козака.

Цель – напугать

Что касается военной концентрации россиян возле наших границ на востоке и в Крыму. Здесь работает интересный и известный психологический феномен. Сами кремлевские пропагандисты придумали страшилку о якобы готовящемся наступлении украинских войск на Донбассе. И сами в нее поверили. Либо решили усилить эту пропагандистскую туфту видеокартинкой. Но по Украине такой картинки не было (и не могло быть). Поэтому решили показать своих, включая танки, бронетехнику и песни "Любэ" на украинских границах. И сильно напугали этим Европу (мне кажется, что гораздо сильнее, чем нас).

Будут или не будут россияне наступать на нас под российским флагом?

С точки зрения рациональных интересов Путина, который пять лет выстраивал специфический "диалог" с Западом, играл на противоречиях между американцами и европейцами, и внутри ЕС, строил "Северные потоки", это означает все свои "наработки" спустить в унитаз, да еще получить новые санкции против России.

Поэтому попугать можно, но лучше не идти на провоцирование нового кризиса на Донбассе и в отношениях с Украиной.

Однако, как показал 2014 год, не всегда россияне действуют рационально. Неадекватная оценка ситуации в Украине (а это для Кремля и московских "аналитиков" очень характерно) могут и подтолкнуть к военной авантюре. Мол, политически изменить ситуацию в Украине не удалось, изменим ее военным путем. Более мягкий вариант этого сценария – вторжение, но под флагом сепаратистов (как в 2014 г. и в начале 2015 г.), чтобы навязать новое мирное соглашение (условный "Минск-3") в интересах России. Думаю, что та ситуация не повторится (боеспособность украинских войск выше, чем в 2014-2015 гг.), но иллюзии о блицкриге в Украине в Москве могут присутствовать.

Рекомендуем! Сколько батальонов у Путина? Анализ российских сил, стратегия врага и преимущества Украины

Вот такая дилемма, которую Кремль сам создал для себя. Либо попугать Запад и Украину, но войну не начинать, либо военная авантюра с рисками нового системного кризиса в отношениях с Западом и Украиной (новые санкции против России и новая "Холодная война").

Первый сценарий представляется гораздо более вероятным, чем второй. Но риски военной авантюры России против Украины, к сожалению, также есть, и их надо учитывать.