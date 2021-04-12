Захват Крыма и военное вторжение на Донбасс в 2014 году были нелогичными, ведь тогда Кремль имел мощные позиции в украинской внутренней политике. Сейчас же ситуация в Украине совсем изменилась.

Попытка силовым путем изменить политический курс Киева наоборот сплотила Украину в антироссийском сопротивлении и ослабила влияние России. Об этом в эфире программы "Между прочим" рассказал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Он отметил, что в 2014 году благодаря "проекту" Виктора Януковича Россия восстановила свои силы и эффективно влияла на Украину через экономические рычаги.

Рационально Россия проиграла войну, когда в 2014 году не сумела поставить Украину на колени. Уже надо было бы давно искать мирные выходы из этой ситуации, но мы видим наоборот,

– заявил Бутусов.

Журналист разъяснил, что сейчас Россия "повышает ставки" и делает невозможным любое примирение.

"Россия воспитывает поколение украинцев, которые ни за что не простят, не свернут с независимого курса и будут требовать возврата Крыма и Донбасса любой ценой", – сказал Юрий Бутусов.

Возможен ли новый военный сценарий в Украине

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" отметил, что Владимир Путин – это человек советской школы. Как все офицеры КГБ он уверен, что Советский Союз не проиграл в холодной войне, а были отдельные предатели в тылу, сдавшие "великую империю", сказал Бутусов.

Путин со своим советским мировосприятием продолжает бесперспективно проигранную войну и он опасен именно потому, что неадекватно воспринимает мир,

– отметил Бутусов.

По его словам, военный сценарий все же возможен, но если в 2014 году Россия могла рассчитывать на широкое вторжение и на раскол Украины, то сейчас может идти речь только о военной операции с ограниченными целями на территории Донецкой и Луганской областей.

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Журналист добавил, что конфигурация линии фронта очень важна и не выгодна для российского командования – украинские войска находятся в пригороде Донецка и Горловки.

"Придет время, когда Украина захочет нанести удар, Россия не оставляет другого выхода. Тогда эта конфигурация фронта станет смертным приговором для оккупационных войск", – пояснил Юрий Бутусов.

Ухудшение ситуации на Донбассе: главное

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска вблизи границы Украины.

1 апреля разведка сообщила, что Россия может расширить военное присутствие на Донбассе. Уже 2 апреля США подчеркнули, что поддержат Украину.

Позже расследователи Conflict Intelligence Team обнаружили полевой военный лагерь России возле украинской границы.

Уже 10 апреля в ОБСЕ сообщили, что Россия стягивает в Донецкую область танки.



Российские войска у украинской границы / инфографика 24 канала