В Литве заявили, что вооруженная поддержка Украины – единственный язык, который поймет Кремль
Украине нужна вооруженная поддержка, чтобы противостоять российской агрессии. С таким призывом в Литве обратились к странам Запада.
Источник:твиттер Линаса Линкявичуса
Об этом заявил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус. Заметим, что он – один из ведущих лоббистов Украины в ЕС и даже посещал Киев во время Революции Достоинства.
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Литовский чиновник отметил, что весомые аргументы на земле и в море – единственный понятный для Кремля язык, который будет способствовать деэскалации на Донбассе.
"Украина нуждается в вооруженной поддержке (что делает Турция) и видимых проявлениях солидарности (что делают США, направляя военные корабли в Черное море)", – отметил он.
Поддержка Украины со стороны Литвы
- Ранее представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании обсудили ситуацию на Донбассе. Все они выразили Украине безоговорочную поддержку.
- Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз тоже должен отреагировать. Поэтому там будут требовать новых санкций против России.
- К слову, в марте Науседа посетил Киев. Политик выступил перед народным депутатами, свою речь в Раде он начал на украинском.
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