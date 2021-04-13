Украине нужна вооруженная поддержка, чтобы противостоять российской агрессии. С таким призывом в Литве обратились к странам Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус. Заметим, что он – один из ведущих лоббистов Украины в ЕС и даже посещал Киев во время Революции Достоинства.

Обратите внимание Защитит ли Запад Украину в случае начала большой войны

Литовский чиновник отметил, что весомые аргументы на земле и в море – единственный понятный для Кремля язык, который будет способствовать деэскалации на Донбассе.

#Ukraine needs support by arms- what #Turkey is doing and visible signs of solidarity- what #US is doing by sending warships to the Black Sea. Tangible arguments on the ground and on the sea- the only understandable language for #Kremlin to force de-escalation. #StandWithUkraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 12, 2021

"Украина нуждается в вооруженной поддержке (что делает Турция) и видимых проявлениях солидарности (что делают США, направляя военные корабли в Черное море)", – отметил он.

Справка. Корабли США зайдут в Черное море из-за скопления российских сил у границ Украины. Это может произойти уже в середине апреля.

Поддержка Украины со стороны Литвы