Многонациональный круглый стол собрал представителей 5 стран 7 апреля. Говорили об Украине, большей частью об угрозе для нее со стороны России.

Участие в мероприятии приняли представители Соединенных Штатов Америки, Канады, Великобритании, Литвы и Польши. Все они выразили Украине безоговорочную поддержку.

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5 стран обсудили ситуацию с эскалацией в Донбассе

В пресс-службе Пентагона рассказали детали круглого стола, который собрал представителей 5 стран 7 апреля. Говорили во время мероприятия об эскалации на Донбассе.

США на встрече представляла исполняющая обязанности заместителя министра обороны Аманда Дори.

А инициировал и провел мероприятие министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Присутствовали и участники из Литвы, Польши и Канады как стран, которые "значительно помогают Украине в сфере безопасности".

Страны-участницы встречи (проходила в формате видеоконференции):

Обвинили Москву в подрыве ситуации на Донбассе.

Вспомнили об успешном соглашении, достигнутое при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020, от которого Россия отошла.

Договорились усиленно помогать украинским военным тренироваться.

И поддерживать развитие потенциала Вооруженных сил Украины.

Также все страны-участники подтвердили решительную поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений.

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