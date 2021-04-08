США, Канада, Литва, Польща і Британія обговорили російські війська біля України
Багатонаціональний круглий стіл зібрав представників 5 країн 7 квітня. Говорили про Україну, а головно про загрозу для неї з боку Росії.
Джерело:пресслужба Пентагону
Участь у заході взяли представники Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, Литви й Польщі. Усі вони висловили Україні беззаперечну підтримку.
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5 країн обговорили ситуацію з ескалацією на Донбасі
У пресслужбі Пентагону розповіли деталі круглого столу, який зібрав представників 5 країн 7 квітня. Говорили під час заходу про ескалацію на Донбасі.
- США на зустрічі представляла виконувачка обов'язків заступника міністра оборони Аманда Дорі.
- А ініціював та провів захід міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
- Присутніми були й учасники з Литви, Польщі й Канади як країн, які "значно допомагають Україні у сфері безпеки".
Країни-учасниці зустрічі (відбувалася у форматі відеоконференції):
- Звинуватили Москву в підриві ситуації на Донбасі.
- Згадали про успішну угоду, досягнуту за посередництва ОБСЄ 27 липня 2020 року, від якої Росія відійшла.
- Домовилися посилено допомагати українським військовим тренуватися.
- І підтримувати розбудову потенціалу Збройних сил України.
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