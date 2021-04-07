Володимир Зеленський збирається відвідати Донбас. Візит у зону Операції об'єднаних сил запланований на 8 квітня.

Принаймні таку інформацію поширили у ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі Президента. Поїздку вже нібито готують.

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Інших деталей поїздки ЗМІ наразі не розголошує. Офіційного повідомлення від пресслужби Зеленського наразі теж немає.

Зауважимо, що нещодавно Зеленський їздив з офіційним візитом у Катар, де підписав низку угод задля поглиблення співпраці.

Попередній візит Зеленського на Донбас

Востаннє президент в зоні проведення Операції об'єднаних сил був 11 лютого 2021 року.

Він здійснив робочу поїздку до Донецької області і у межах візиту відвідав передову.

Разом із Зеленським на Донбас приїхали і посли країн "Великої сімки".

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