Зеленський 8 квітня відвідає Донбас, – ЗМІ
Володимир Зеленський збирається відвідати Донбас. Візит у зону Операції об'єднаних сил запланований на 8 квітня.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Принаймні таку інформацію поширили у ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі Президента. Поїздку вже нібито готують.
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Інших деталей поїздки ЗМІ наразі не розголошує. Офіційного повідомлення від пресслужби Зеленського наразі теж немає.
Зауважимо, що нещодавно Зеленський їздив з офіційним візитом у Катар, де підписав низку угод задля поглиблення співпраці.
Попередній візит Зеленського на Донбас
- Востаннє президент в зоні проведення Операції об'єднаних сил був 11 лютого 2021 року.
- Він здійснив робочу поїздку до Донецької області і у межах візиту відвідав передову.
- Разом із Зеленським на Донбас приїхали і посли країн "Великої сімки".
Загострення на Донбасі: що відомо
- Росія стягує армію до кордону з Україною. Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, а у соцмережах стали з'являтися відповідні відео.
- Розвідка заявила: Росія планує вторгнення вглиб країни.
- Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил.
- У Кремлі зазначили: переміщатимуть свої війська так, як їм захочеться.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США підтримають Україну в разі ескалації російської агресії.
- Підтримку висловили і в ЄС, Канаді. А ось Росії за таке "брязкання зброєю" оголосили обурення.
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