Зеленский 8 апреля посетит Донбасс – СМИ
Владимир Зеленский собирается посетить Донбасс. Визит в зону Операции объединенных сил запланирован на 8 апреля.
Источник:Интерфакс-Украина
По крайней мере такую информацию распространили в СМИ со ссылкой на источники в Офисе Президента. Поездку уже якобы готовят.
Обратите внимание Российских войск хватит для первого удара, – эксперт о наступлении на Украину
Других деталей поездки СМИ пока не разглашает. Официального сообщения от пресс-службы Зеленского пока тоже нет.
Заметим, что недавно Зеленский ездил с официальным визитом в Катар, где подписал ряд соглашений для углубления сотрудничества.
Предыдущий визит Зеленского на Донбасс
- Последний раз президент в зоне проведения операции объединенных сил был 11 февраля 2021 года.
- Он совершил рабочую поездку в Донецкую область и в рамках визита посетил передовую.
- Вместе с Зеленским на Донбасс приехали и послы стран "Большой семерки".
Обострение на Донбассе: что известно
- Россия стягивает армию к границе с Украиной. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, а в соцсетях стали появляться соответствующие видео.
- Разведка заявила: Россия планирует вторжение вглубь страны.
- Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил.
- В Кремле отметили: будут перемещать свои войска так, как им захочется.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США поддержат Украину в случае эскалации российской агрессии.
- Поддержку выразили и в ЕС, Канаде. А вот России за такое "бряцание оружием" объявили возмущение.
Россия стягивает свои войска: смотрите видео
Поделиться новостью