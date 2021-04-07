Владимир Зеленский собирается посетить Донбасс. Визит в зону Операции объединенных сил запланирован на 8 апреля.

По крайней мере такую ​​информацию распространили в СМИ со ссылкой на источники в Офисе Президента. Поездку уже якобы готовят.

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Других деталей поездки СМИ пока не разглашает. Официального сообщения от пресс-службы Зеленского пока тоже нет.

Заметим, что недавно Зеленский ездил с официальным визитом в Катар, где подписал ряд соглашений для углубления сотрудничества.

Предыдущий визит Зеленского на Донбасс

Последний раз президент в зоне проведения операции объединенных сил был 11 февраля 2021 года.

Он совершил рабочую поездку в Донецкую область и в рамках визита посетил передовую.

Вместе с Зеленским на Донбасс приехали и послы стран "Большой семерки".

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