Россия стягивает к границе с Украиной рекордное количество боевой техники и живой силы якобы для учений. Однако из-за регулярных обстрелов боевиками на Донбассе Украина предполагает, что может произойти полномасштабное наступление.

Военный эксперт Олег Жданов заверил, что если бы Россия даже планировала наступать – войск ей хватит только на первый удар. По его словам, дальше Кремль не знает, что делать.

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Даже те войска, которые нагнали на Кубань, в Беларусь, сейчас перебрасывают там мотострелковую дивизии российских вооруженных сил – этого достаточно только для первого удара и все. Второго эшелона нету, резерва нету, что дальше делать?

– сказал эксперт.

В то же время экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный заметил, что эти российские войска обучают ударять в западном направлении.

"Обучение бронетанковых частей преодолевать лесисто-болотистую местность, применение военно-воздушных сил, десантно-штурмовых бригад и так далее. Это не войска, которые задействуют при защите, это наступательные войска", – подчеркнул Бессмертный.

Готовы ли к наступлению России украинские войска

За последние 7 лет украинская разведка и оборона ощутимо выросла и готовилась к возможным сценариям атаки со стороны России, Крыма и Беларуси.

По словам экс-министра обороны Андрея Загороднюка, локальные наступления точно не могут быть неожиданными.

Мы точно знаем, что происходит и где. Конечно, мы имеем силы и средства для того, чтобы их остановить. Для того, чтобы они не могли пройти,

– сказал Загороднюк.

Впрочем такие обстрелы со стороны России используют для психологического давления на противника, а на международной шахматной доске Украина является одной главных точек противостояния России и цивилизованного мира.

Военные эксперты считают, что реальная полномасштабная военная кампания – очень сомнительна. Впрочем прогнозируют увеличение количества обстрелов и диверсионных действий со стороны боевиков уже скоро.

Обострение на Донбассе: что известно

Пророссийские боевики несколько часов обстреливали украинские позиции 26 марта под Шумами. Тогда погибли 4 бойца, еще 2 – получили ранения.

О том, что Россия стягивает армию к границе с Украиной заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Впоследствии стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил.

Украинские власти заверили, что украинские военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.



Расположение группировок России возле границ Украины / Инфографика 24 канала