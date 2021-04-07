Российских войск хватит только для первого удара, – эксперт о возможном наступлении на Украину
Россия стягивает к границе с Украиной рекордное количество боевой техники и живой силы якобы для учений. Однако из-за регулярных обстрелов боевиками на Донбассе Украина предполагает, что может произойти полномасштабное наступление.
Источник:24 канал
Военный эксперт Олег Жданов заверил, что если бы Россия даже планировала наступать – войск ей хватит только на первый удар. По его словам, дальше Кремль не знает, что делать.
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Даже те войска, которые нагнали на Кубань, в Беларусь, сейчас перебрасывают там мотострелковую дивизии российских вооруженных сил – этого достаточно только для первого удара и все. Второго эшелона нету, резерва нету, что дальше делать?
– сказал эксперт.
В то же время экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный заметил, что эти российские войска обучают ударять в западном направлении.
"Обучение бронетанковых частей преодолевать лесисто-болотистую местность, применение военно-воздушных сил, десантно-штурмовых бригад и так далее. Это не войска, которые задействуют при защите, это наступательные войска", – подчеркнул Бессмертный.
Готовы ли к наступлению России украинские войска
За последние 7 лет украинская разведка и оборона ощутимо выросла и готовилась к возможным сценариям атаки со стороны России, Крыма и Беларуси.
По словам экс-министра обороны Андрея Загороднюка, локальные наступления точно не могут быть неожиданными.
Мы точно знаем, что происходит и где. Конечно, мы имеем силы и средства для того, чтобы их остановить. Для того, чтобы они не могли пройти,
– сказал Загороднюк.
Впрочем такие обстрелы со стороны России используют для психологического давления на противника, а на международной шахматной доске Украина является одной главных точек противостояния России и цивилизованного мира.
Военные эксперты считают, что реальная полномасштабная военная кампания – очень сомнительна. Впрочем прогнозируют увеличение количества обстрелов и диверсионных действий со стороны боевиков уже скоро.
Обострение на Донбассе: что известно
- Пророссийские боевики несколько часов обстреливали украинские позиции 26 марта под Шумами. Тогда погибли 4 бойца, еще 2 – получили ранения.
- О том, что Россия стягивает армию к границе с Украиной заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
- Впоследствии стало известно, что глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил.
- Украинские власти заверили, что украинские военные будут открывать огонь только в случае угрозы со стороны пророссийских боевиков.
Расположение группировок России возле границ Украины / Инфографика 24 канала
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