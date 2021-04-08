Росія не сприймає серйозно Францію й Німеччину як посередників у перемовинах щодо Донбасу. Саме тому США повинні увійти у процес врегулювання українсько-російського конфлікту.

Причому безвідносно до того, в якому форматі він може відбуватися. Таку думку висловив економіст зі Швеції та експерт Atlantic Council Андерс Аслунд.

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Про роль США у перемовинах щодо Донбасу

Аслунд зауважив, що 44 президент США Барак Обама не надто хотів займатися питанням України, тож передав його у відання свого віцепрезидента – Джо Байдена. А той взявся із задоволенням.

Та тоді він не мав повноважень, аби долучитися до мінського чи нормандського форматів. Тепер же Байден став президентом, а отже – такі повноваження має.

Він прекрасно знає всі справи. І поруч із ним – люди, які чудово знають українсько-російську проблематику та готові працювати,

– наголосив Аслунд.

Росія боїться участі США у врегулюванні ситуації на Сході України

Експерт Atlantic Council переконаний: "Кремль злякався, що США дійсно почнуть ефективно сприяти Україні". Тим часом у США вже пролунали пропозиції "оголошували нові санкції щодо Росії – щопівроку, – якщо вона нічого не буде робити".

Експерт впевнений, що "Байден хоче ефективно протидіяти Росії", а "Путін хоче перехопити ініціативу в Байдена".

Москва боїться, що США не тільки долучаться до переговорного процесу з урегулювання українсько-російського воєнного конфлікту, а й будуть активно діяти, щоб Росія пішла з окупованих районів,

– підсумував Андерс Аслунд.

Переговори за участю США будуть ефективними

Шведський економіст вважає, що Кремль серйозно сприймає тільки США. А от Францію та Німеччину як посередників – не надто. Тобто, нормандський формат дійсно треба розширювати.

Росія проти, і це зрозуміло. Вона ж не хоче врегулювання ситуації. Але іншого виходу немає.

У будь-який формат переговорів, щоб він був ефективним, мають входити США. Формат – не головне для Америки. Головне, щоб вона була долучена до переговорного процесу,

– запевнив Аслунд.

Чи участь США у переговорах – нова ідея

Наразі переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі тривають у межах ТКГ (Тристоронньої контактної групи), у складі якої – Україна, Росія й ОБСЄ, а також у нормандському форматі (за участі Україна, Німеччини, Франції і Росії).

Про необхідність же залучити до переговорів США почали говорити ще у 2015, і потім згадували неодноразово:

П'ятий президент Порошенко у 2017 році згадував, що переговорний процес координували зі США.

у 2017 році згадував, що переговорний процес координували зі США. Шостий президент Зеленський у 2020 підтвердив, що Україна має бажання бачити США у переговорах по Донбасу.

у 2020 підтвердив, що Україна має бажання бачити США у переговорах по Донбасу. Водночас у Росії запевняли, що про це навіть не мовиться.

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