Росія боїться, що США змусять її піти з України, – Аслунд
Росія не сприймає серйозно Францію й Німеччину як посередників у перемовинах щодо Донбасу. Саме тому США повинні увійти у процес врегулювання українсько-російського конфлікту.
Джерело:"Гордон"
Причому безвідносно до того, в якому форматі він може відбуватися. Таку думку висловив економіст зі Швеції та експерт Atlantic Council Андерс Аслунд.
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Про роль США у перемовинах щодо Донбасу
Аслунд зауважив, що 44 президент США Барак Обама не надто хотів займатися питанням України, тож передав його у відання свого віцепрезидента – Джо Байдена. А той взявся із задоволенням.
Та тоді він не мав повноважень, аби долучитися до мінського чи нормандського форматів. Тепер же Байден став президентом, а отже – такі повноваження має.
Він прекрасно знає всі справи. І поруч із ним – люди, які чудово знають українсько-російську проблематику та готові працювати,
– наголосив Аслунд.
Росія боїться участі США у врегулюванні ситуації на Сході України
Експерт Atlantic Council переконаний: "Кремль злякався, що США дійсно почнуть ефективно сприяти Україні". Тим часом у США вже пролунали пропозиції "оголошували нові санкції щодо Росії – щопівроку, – якщо вона нічого не буде робити".
Експерт впевнений, що "Байден хоче ефективно протидіяти Росії", а "Путін хоче перехопити ініціативу в Байдена".
Москва боїться, що США не тільки долучаться до переговорного процесу з урегулювання українсько-російського воєнного конфлікту, а й будуть активно діяти, щоб Росія пішла з окупованих районів,
– підсумував Андерс Аслунд.
Переговори за участю США будуть ефективними
Шведський економіст вважає, що Кремль серйозно сприймає тільки США. А от Францію та Німеччину як посередників – не надто. Тобто, нормандський формат дійсно треба розширювати.
Росія проти, і це зрозуміло. Вона ж не хоче врегулювання ситуації. Але іншого виходу немає.
У будь-який формат переговорів, щоб він був ефективним, мають входити США. Формат – не головне для Америки. Головне, щоб вона була долучена до переговорного процесу,
– запевнив Аслунд.
Чи участь США у переговорах – нова ідея
Наразі переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі тривають у межах ТКГ (Тристоронньої контактної групи), у складі якої – Україна, Росія й ОБСЄ, а також у нормандському форматі (за участі Україна, Німеччини, Франції і Росії).
Про необхідність же залучити до переговорів США почали говорити ще у 2015, і потім згадували неодноразово:
- П'ятий президент Порошенко у 2017 році згадував, що переговорний процес координували зі США.
- Шостий президент Зеленський у 2020 підтвердив, що Україна має бажання бачити США у переговорах по Донбасу.
- Водночас у Росії запевняли, що про це навіть не мовиться.
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