На цей раз може бути все серйозно, – Яковина про наступ Росії на Україну
Російський аналітик Олександр Гольц, якого не сприймає Кремль, ще у лютому прогнозував, що Росія тоді не мала причин для повномастшабного нападу на Україну. Він припускав, що це може статись восени – влітку.
Джерело:24 канал
Втім, саме зараз передумови до відновлення таких дій з'явилися. Про це розповів міжнародний оглядач Іван Яковина в ефірі програми "Що це було?".
Увага Російських військ вистачить лише для першого удару, – експерт про можливий наступ на Україну
Зокрема, як розповів журналіст, тоді він припускав, що це станеться з потеплінням. Яковина резюмував, що аналітик таки виявився правим.
Я вважаю, що на цей раз все може бути серйозно. Набагато серйозніше, ніж звичайно. Тому так, повномасштабний наступ може початись,
– сказав він.
Він пояснив свої слова: "Потеплішало – і справді почалось. Війна як така поки не почалась, але Гольц тоді прогнозував, що Путін, для закріплення своєї влади, з великою ймовірністю може запустити бойові дії".
Дивіться повністю програму "Що це було?" за 7 квітня: відео
Що кажуть інші експерти
Військові експерти вважають, що реальна повномасштабна воєнна кампанія – дуже сумнівна. Утім прогнозують збільшення кількості обстрілів та диверсійних дій з боку бойовиків вже незабаром.
Загострення на Донбасі: що відомо
- Проросійські бойовики кілька годин обстрілювали українські позиції 26 березня під Шумами. Тоді загинули 4 бійці, ще 2 – отримали поранення.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною.
- Згодом стало відомо, що глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил.
- Українська влада запевнила, що українські військові відкриватимуть вогонь тільки у разі загрози з боку проросійських бойовиків.
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